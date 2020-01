Geçmiş olsun Elazığ

Deprem… O korkuyu yaşayan bilir.

Ne desem boş...

Allah acil şifalar versin. Sevdiklerini kaybedenlere sabır diliyorum. Gidenlerin hepsinin mekanı cennet olsun… Art arda yaşanan depremler korkuttu.

Pek çok kişide korku ve endişeye sebep oldu. Şiddetli depremlerin bazı kişilerde travmalara yol açabileceğini belirten uzmanlar, depreme hazırlığın önemine şöyle vurgu yapıyor: "Deprem gerçeğini bilip önlem alarak yaşamak gerekiyor. Kendimizi nasıl en iyi koruruz diye yaşadığımız bölgeye bakıp ne kadar risk altında olduğumuzu bilmemiz şart." Uzmanların açıklamalarına göre zihinsel olarak hazır olmak önemli.

Evimizde önlemler almalıyız. Bir köşede deprem çantamız hazır olmalı.

Ne olur önlemleri okuyun. Allah korusun; ama siz önlemlerinizi alın.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) 'afad.gov.tr' sayfası ile 'afadbaskanlik' Instagram sayfalarını takip edin.

***

KADININ GÜCÜ

We Are Social ve Hoolsuite'in ortaklaşa düzenlediği "2019 Yılı Global Dijital Raporu" sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun % 50.7'si kadın. Türkiye'de nüfusun % 63'ü sosyal medya kullanıcısı. Toplam sosyal medya kullanıcısının sayısı ise 53 milyon. Ülkemizdeki 9 milyon Twitter kullanıcısının % 19'u kadın. Kadınlar, paylaşımları ve etkileşimleriyle sosyal medyaya yön veriyor. Araştırmaya göre magazin dünyasında sosyal medyanın itici gücünü kullanan isimleri de şöyle:

Twitter'da en çok takipçisi olan isim 6 milyon 458 bin 562 kişi ile Demet Akalın. Onu 5 milyon 752 bin 354 takipçili Sıla ve 4 milyon 323 bin 165 kişinin takip ettiği Gülben Ergen izliyor.

23 milyonluk Facebook kullanıcısının % 36'sı da kadın. Facebook'ta en etkili ünlü, 6 milyon 767 bin 102 takipçili Beren Saat. 4 milyon 832 bin 137 takipçili Tuba Büyüküstün ile 4 milyon 811 bin 392 kişinin takip ettiği Hazal Kaya da Facebook'ta oldukça etkin.

Son dönemde hızla yükselen Youtube'da ise 2 milyon 33 bin 421 takipçili Danla Biliç başı çekiyor. Onu 1 milyon 878 bin 602 takipçili Meryem Can ve 1 milyon 872 bin 229 takipçili Duygu Köseoğlu izliyor. Çağla Şıkel ve Sezen Aksu da Youtube'da en çok takip edilen isimler arasında.

Türkiye'de 38 milyon Instagram kullanıcısı var. Hande Erçel, 9 milyon 212 bin 785 takipçiyle Instagram'da ünlüler arasında ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada 8 milyon 625 bin 328 takipçili Hadise, üçüncü sırada 8 milyon 156 bin 608 kişinin takip ettiği Fahriye Evcen yer alıyor.

Gördüğünüz gibi sosyal medyaya da magazin dünyasına da yön veren isimler kadınlar. Onlar ne paylaşır, ne önerirse hızla yayılıyor.

***

ROBOTLAR GELİYOR

Yapay zeka, robotlar ve istihdamın geleceği yıllar içinde birçok sektörde çalışan tüm işçileri vuracak gibi… Masa başı mı çalışıyorsunuz? Yoksa taksi şoförü müsünüz? İşiniz, ağır yükleri taşımak mı? Bir dakika durun ve kendinize sorun. Sizin yerinizde bir robot ya da makine olsaydı, bu işi daha mı iyi yapardı? Maalesef cevap muhtemelen "Evet". Robotların insan gücünün yerini alacağı ve insanları işlerinden edeceği öngörüsü artık yalnızca akademik bir tartışma değil. Robotların insanların görevlerini üstleneceğini düşünen 352 yapay zeka araştırmacısının anket sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

McKinsey Global Institute tarafından 46 ülke ve 800 iş dahil araştırma raporuna göre; robotlar ve otomasyon 13 yıl içinde büyük bir ekonomik değişime sebep olarak 400-800 milyon arasında insanı işsiz bırakacak.

Araştırmaya göre 50 yıl içinde işini kaybedecek makine ve inşaat aracı operatörleri, restoranlarda çalışan bulaşıkçılar, yiyecek sektöründe çalışanlar, sekreterler ve garsonlar yerlerini yapay zeka ile robotlara bırakacak. İnsan gücü ve zekası yerini yavaş yavaş robotlara bırakacak.