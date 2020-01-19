Sezen farkı
Söyleyemediğimiz ama söylemek istediğimiz her şey onun sözcükleriyle ve şarkılarıyla hayata geçiyor adeta.
Sezen Aksu, acılarımızdan, kederlerimizden, arzularımızdan, bazen de dalgacılığımızdan, dilin en gündelik özelliklerini kullanarak şarkılar yapıyor.
O şarkıları çok seviyoruz, 'Biz de tam böyle hissetmiştik' diye düşünüyoruz.
Hayatın içinde tüketilen en sıradan kelimelerle, en sıra dışı duyguları anlatan ve hepimizin hayatlarına dokunan şarkılar yazabiliyor, o bir yaratıcı çünkü. Yaratıcılar da en sıradan ayrıntıları ve sözcükleri bile bir büyüye çevirebilirler!
Sezen Aksu'dan sahibinin sesinden olan şarkıları dinliyorum şimdi. Çığlık yok, drama yok, olgun bir fısıltı gibi...
Şehrin duvarlarına, odaların duvarlarına, içimizdeki odalara, kocaman kocaman resimler yapıyor sanki, bildiğimiz hayat resimleri işte...
Bundan aylar önce yazmıştım yepyeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkacak diye. Esasında yeni bir proje değil 2018'de ilki çıkmıştı. Başka yorumcular tarafından seslendirilmiş eserlerinin en yalın ve ilk yapıldığı anda kaydedildiği hallerinden oluşan "DEMO" albümü.
"DEMO" albümünün devamı niteliğindeki "DEMO 2" albümündeki şarkılar teker teker yayımlanmaya başladı. İlk şarkısı da yıllar önce Işın Karaca'nın söylediği "Yetinmeyi Bilir Misin?" Ben ağızımdan kaçırmış olayım albümde bir şarkı daha var ki ben ona bayılıyorum o da Ebru Gündeş tarafından söylenen "Hayatta Başarılar Diliyorum" offf diyorum offf…
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EŞEK BAŞKASINDA
Sezen Aksu, demo şarkılarını kendi Youtube sayfasından yayınlıyor ve her şarkının hikayesini paylaşıyor dinleyicisiyle. Her zamanki esprili üslubu ile. "Yetinmeyi Bilir Misin?"i paylaştığında da aynısını yaptı. Hatta çok merak edilen bir konuya da açıklık getirdi.
Biz neredeyse inanmıştık evde sahiplendiği eşek beslediğine… Şöyle seslenmiş Sezen Aksu "Bu arada, son günlerde evimde eşek beslediğime dair çıkan söylentilerin külliyen yalan olduğunu beyan ederim. O deli ben değilim;
Yük Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Okan Oflaz. Allah bin kere razı olsun." Böylelikle öğrenmiş olduk ki o sahiplenen eşek Sezen Aksu'nun evinde değil Okan Oflaz'daymış.
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TAVSİYEM DEDE
Bu yaşıma geldim ağzıma ne sigara ne de içki sürdüm. Esasında tuhafım ben ne sigara ne içki çay da kahve de sürmedim. Öyle bir özel nedeni yok. Ev ahalisinden de seven yoktu çocukluktan gelen bir alışkanlık. Bana göre de en kötü alışkanlığım gazlı içecek. Ara ara bıraksam da gazlı içecek içiyorum. O kırmızı kutu varya o kırmızı kutu tek o benim de kötü alışkanlığım diyeyim.
Ama yemek derseniz bayılırım. Hiç yemek ayırt etmem 'Onu sevmem, bunu sevmem' cümlesi de duyamazsınız benden. İçki kültürüm olmadığı için arkadaşlarım meze sevmeyeceğimi düşünür ben aksine bayılırım mezelere.
Geçen hafta İstanbul Mim Kemal Öke Caddesi'nde bir mekana gittim. Adı Dede… 43 kişilik ultra lüks bir meyhane.
Alışmışım ben eski tip meyhanelere ve sonradan türeyen yeni nesil meyhanelere.
Dede bunlardan değil masaları servisi ile kendini belli ediyor. 11 çeşit meze geliyor yahu hepsi ayrı bir lezzetli olur.
Meze yemeyi seviyorsanız tavsiyemdir Dede size…
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AMAN DİKKAT!
Bugünlerde etrafımdaki birçok kişinin gribe yakalandığını görüyorum. Çok dikkat edin zira bu hastalık sizi de hiç beklemediğiniz anda kolayca yakalayabilir.
El sıkıştığınız ya da karşılıklı çay içtiğiniz arkadaşınız iki kere burnunu çekti ya da hapşırdı diye ondan köşe bucak kaçın.
2009 yılındaki Domuz Gribi virüsü tekrar görülmeye başladı… O yüzden grip aşısını mutlaka olun diye tavsiye ediyor doktorlar siz de ihmal etmeyin.
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