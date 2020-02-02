Defne’ye özlemle
O İzmir'den gelmiş, ben de Ankara'dan gelmiştim. İş hayatı buluşturmuştu bizi. O, Türkiye'nin ilk müzik kanalının VJ'yi olmuş ben de o Halkla İlişkiler departmanında işe başlamıştım.
Çok iyi arkadaş olduk. Araya zaman girse de görüşemesek de her karşılaştığımız yerde birbirimize öyle sıkı sarılıp öyle içten konuşurduk ki araya giren zamanı kapatırdık.
2 Şubat 2011 gecesi benim o dönem markasını yarattığım 'Eelence'ye gelmiş, eğlenmişti.
Onunla yine birbirimize sımsıkı sarılmıştık. Hatta bir arkadaşım o sıcacık sarılmanın fotoğrafını çekmiş.
Defne Joy Foster'dan bahsediyorum.
Defne, gitti… Elimde o son fotoğrafımız kaldı… Aradan 9 yıl geçti. Hep kalbimde onu anıyorum. Bana "Çok vefalısın, hiç kimseyi unutmuyorsun" diyorlar. Bunun adı vefa değil. Ben sadece geçmişime, anılarıma sahip çıkıyorum.
Ve bugün yine Defne'yi saat 13.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kabri başında annesi ve dostlarıyla beraber anacağız.
Gelebilirseniz bekleriz; ama gelemezseniz de Defne ve tüm ölmüşlerimiz için dua ederseniz çok sevinirim.
Allah tüm ölmüşlerimizin mekânını cennet eylesin…
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SON MODA BAŞARI
"Milano Moda Uomo" olarak bilinen Milano Erkek Moda Haftası'nda tek bir Türk tasarımcı yer aldı. O tasarımcı Serdar Uzuntaş.
Milano Moda Haftası'nda 2020/2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nu gözler önüne seren tek Türk isim olan Uzuntaş, 100 parçalık koleksiyonu ile beğeni topladı.
Bir Türk'ün bu kadar dikkat çekiyor ve ününü ülke dışına taşımış olmasıyla gurur duyuyorum.
Düşünsenize gecenizi gündüzünüzü katıyorsunuz ve bir şeyler üretiyorsunuz. Emekleriniz alkış alıyor.
Hedefi nereye oynamak bilmiyorum; ama gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla Serdar Uzuntaş, yurt dışında kendine bambaşka bir kariyer çiziyor.
Uzuntaş, dilerim bu alanda öncü olur ve mesleğini yapmak isteyenlere yol açar.
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KOCATEPE VETOSU
Nükhet Duru, "Hikayesi Var" adında hit olmuş şarkılarından oluşan 11 parçalık bir albüm yaptı.
Duru, albümdeki ses getiren şarkılarını Evrencan Gündüz, Sıla, Kalben, Ceylan Ertem, Sena Şener, Cem Adrian, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Kenan Doğulu gibi yıldız isimlerle seslendiriyor.
Sıla'yla Nükhet Duru'nun yaptığı "Yaralım" düeti albümden önce yayınlandı. Ben şarkıya bayıldım.
Türk Pop Müziği tarihine damga vuran üç klasik eser olan "Benimsin Diyemediğim", "Ben Sana Vurgunum" ve "Melankoli" maalesef albümde yok. Ali Kocatepe'nin bestelediği Sabahattin Ali'nin bu önemli üç şiiri Nükhet Duru şarkıları arasında en önemli klasiklere girerek günümüze kadar gelmiştir.
Duru ve Kocatepe'nin dostluğunda ne yaşandı bilmiyorum; ama bu şarkılar okunmuş olmasına rağmen Kocatepe'nin izin vermemesinden dolayı son dakika albümde yer almamış.
Bu kadar özel bir projede hele ki günümüz müzik dünyasının içinde bulunduğu durumda konu ne olursa olsun böyle bir yasağı bir dinleyici olarak onaylamıyorum.
Ali Kocatepe, bestecisi olarak ne kadar önemliyse; yorumcu Nükhet Duru'nun da şarkıda emeği çok büyük.
Böyle olmamalıydı...
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