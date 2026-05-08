Erzurum’da 78 yaşındaki Olcay Özonur, 22 yıl önceki trafik kazası sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybeden oğluna bodrum kattaki evde baktı. Hayırsever desteğiyle yeni evine taşınan anne, oğlunu yıllar sonra balkona çıkarıp güneşle buluşturdu...

Erzurum'da 78 yaşındaki anne, 22 yıldır felç kalan oğluna bodrum katında bakıyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan Uğur Özonur, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Tedavi süreci sonrası Erzurum'a ailesinin yanına dönen vazife malulü polis memuru Özonur'a annesi Olcay Özonur bakmaya başladı.

78 yaşındaki Olcay Özonur yılın annesi seçildi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

KOAH ve guatr hastası olmasına rağmen oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan anne, yıllarca bodrum kattaki evde yaşam mücadelesi verdi.

YILIN ANNESİ SEÇİLDİ

Özonur, MHP KAÇEP tarafından "Yılın Annesi" seçildi ancak oğlunu bırakamadığı için törene katılamadı. Bir hayırsever iş insanı aileye yeni bir ev hediye etti.

Anne Özonur, 22 yıl sonra oğlunu balkona çıkarıp güneşle buluşturdu. "Çok şükür yıllar sonra güneşe kavuştuk" sözleri duygulandırdı.

