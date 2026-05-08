İzmir Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan Uğur Özonur, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Tedavi süreci sonrası Erzurum 'a ailesinin yanına dönen vazife malulü polis memuru Özonur'a annesi Olcay Özonur bakmaya başladı.

KOAH ve guatr hastası olmasına rağmen oğlunu bir an olsun yalnız bırakmayan anne, yıllarca bodrum kattaki evde yaşam mücadelesi verdi.

YILIN ANNESİ SEÇİLDİ

Özonur, MHP KAÇEP tarafından "Yılın Annesi" seçildi ancak oğlunu bırakamadığı için törene katılamadı. Bir hayırsever iş insanı aileye yeni bir ev hediye etti.