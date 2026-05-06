CANLI YAYIN
Geri

Benfica, Trabzonspor'un yıldızları Augusto ve Zubkov için harekete geçti: Cabral takası masada

Portekiz devi, Augusto ve Zubkov için harekete geçti. Bordo-mavililerin talebi ise Benfica’nın yıldızı Cabral ve 15 milyon euro.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Benfica, Trabzonspor'un yıldızları Augusto ve Zubkov için harekete geçti: Cabral takası masada

Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği şimdiden hız kazandı.

Portekiz'in dev kulübü Benfica, bordo-mavili takımda sergiledikleri başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu Augusto ve kanat oyuncusu Zubkov'u transfer etmek için resmi temaslara başladı.

Oleksandr Zubkov. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı Arşiv ve sosyal medyaya aittir.)

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da bizzat doğruladığı bu gelişme sonrası, iki kulüp yöneticileri pazarlık masasına oturdu. Karadeniz temsilcisi, bu çifte transfer için kapısını çalan Portekiz ekibine şartlarını net bir şekilde iletti.

Sidny Lopes Cabral.

Bordo-mavili kulüp, iki önemli oyuncusuna karşılık Benfica forması giyen 23 yaşındaki bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ın bonservisini ve ek olarak yaklaşık 15 milyon euroluk bir bonservis bekliyor.

Felipe Augusto.

Benfica cephesinin ise istenen bu rakamı yüksek bulduğu ve bedeli aşağı çekebilmek adına pazarlıkları sıkı tuttuğu öğrenildi.

Portekiz ekibinin, maliyeti düşürmek amacıyla Trabzonspor'a farklı oyuncuları da içeren alternatifli bir takas formülü sunduğu belirtiliyor.

Trabzonspor yeni sihirbazını buldu! Juventus'un yıldızı transferin gözbebeği
SONRAKİ HABER

Trabzonspor Zhegrova bombasını patlatacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler