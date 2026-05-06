Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer hareketliliği şimdiden hız kazandı.
Portekiz'in dev kulübü Benfica, bordo-mavili takımda sergiledikleri başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu Augusto ve kanat oyuncusu Zubkov'u transfer etmek için resmi temaslara başladı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da bizzat doğruladığı bu gelişme sonrası, iki kulüp yöneticileri pazarlık masasına oturdu. Karadeniz temsilcisi, bu çifte transfer için kapısını çalan Portekiz ekibine şartlarını net bir şekilde iletti.
Bordo-mavili kulüp, iki önemli oyuncusuna karşılık Benfica forması giyen 23 yaşındaki bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ın bonservisini ve ek olarak yaklaşık 15 milyon euroluk bir bonservis bekliyor.
Benfica cephesinin ise istenen bu rakamı yüksek bulduğu ve bedeli aşağı çekebilmek adına pazarlıkları sıkı tuttuğu öğrenildi.
Portekiz ekibinin, maliyeti düşürmek amacıyla Trabzonspor'a farklı oyuncuları da içeren alternatifli bir takas formülü sunduğu belirtiliyor.