Şahane gece
"Hakkını verdi" derler ya gerçekten de verdi. Konsere gelen tüm müzikseverler keyifle ayrıldı.
Tanju Okan, Ferdi Özbeğen ve son olarak Selda Bağcan şarkılarını seslendirdiği "Repertuvar" proje albümlerindeki güçlü yorumculuğuyla müzikseverlerden büyük beğeni toplayan Eren'in şehir şehir gezeceği konser turnesinin ilk ayağıydı İstanbul...
Ben, konsere Gonca Vuslateri ve annesiyle gittim. Sanat, cemiyet ve iş dünyasından o kadar çok isim vardı ki gece yıldızlar geçidi gibiydi. Bence şarkıları kadar dostluğun da ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdi.
Yeni projesi "Selda Bağcan Şarkıları"nın isim sahibi ve prodüktörü Selda Bağcan da konserde Cenk Eren'i yalnız bırakmadı. İkili, sahnede "Gessi Bağları" ve Yuh Yuh" şarkılarını beraber söyledi. Ve usta şarkıcı, "Cenk Eren bu işin altından şahane şekilde kalktı" diye sanatçıya tam not verdiğini söyledi.
4. projesi için kolları da şimdiden sıvayan Eren nasıl bir sürpriz ile bizi şaşırtacak gerçekten merak ediyorum.
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EĞLENCEYE YENİ SOLUK
Aslı ve Bora Pehlivanlar, cemiyet hayatının çok sevilen bir çiftidir. Ben Aslı Pehlivanlar'ı Umre ziyaretimde tanımış ve çok sevmiştim. Umre'ye üçüncü gidişim de yine onunla nasip oldu.
Eğlenmeyi, gezmeyi çok seven çift geçen yıl kendilerine bir mekan yaptı.
Yılların usta işletmecisi Ali Sayar da onlara katıldı ve ikili Chin Chin adında İstanbul Ulus'ta bir gece kulübü açtı.
Chin Chin, kış sezonunun en popüler mekanı oldu. Yemekleri çok lezzetli ve tüm konuklar neredeyse tanıdık. Hangi masaya baksanız mutlaka bir tanıdık ismi görüyorsunuz. Hal böyle olunca da sanki tüm arkadaşlar toplanmış ve eğlenmeye gitmiş gibi oluyorsunuz.
Şimdi Pehlivanlar çiftine yazlık bir mekan açmaları konusunda büyük baskı var. Hatta onlara tam olarak lokasyon bile veriyorlar. Ünlü çift Çeşme Alaçatı'da bir mekan açmaları konusundaki baskılara sanırım karşı koyamayacaklar.
Eğer mekanı Alaçatı'da açarlarsa yazın iddialı kulüplerinden biri olacak.
Çünkü gezen ve para harcayan tüm isimler onların yakın arkadaşları. Bir de yanlarında işletmede Ali Sayar faktörü var. İyi hizmet, iyi yemek ve iyi eğlence de sunulunca onların alternatifi olmak zor gibi geliyor bana…
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GENÇ YETENEK
Başak Çalık, İtalya'daki Uluslararası Müzik Yarışması'nda "Pop/Şan" kategorisinde birinci olarak başladığı müzik serüvenine "O Ses Çocuklar" programındaki performansını da eklemişti. "Bye Bye" adlı ilk single çalışmasını geçtiğimiz aylarda müzik severlerle buluşturan Çalık, ikinci single'ı "No No No"yu da piyasaya çıkarmış.
Geçen gün Başak Çalık için ufak bir araştırma yaptım. Çalık, söz ve beste çalışmalarına 13 yaşında başlamış.
Kendi üreten isimlerin müzik piyasasında daha sağlam yerlerinin olduğunu düşünüyorum.
Sezen Aksu, Sıla, Yıldız Tilbe, Kayahan ve Berkay bu isimlerin başında geliyor. Umarım Başak Çalık da adını bu isimlerin yanına yazdırır.
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