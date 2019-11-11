Biraz Sezen biraz ben

Deniz Seki, son günlerde Ahmet Kaya'nın efsane şarkısına çektiği kliple "Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz?" diyor. Kimse bilemez kimin neler yaşadığını, içinde kopan fırtınaları... Ama sanırım Deniz Seki'de durum biraz farklı.

Hepimiz onun hayatına, yaşadıklarının bir kısmına eşlik ettik. Ve Seki, bu şarkıyı o kadar içten söylüyor ki hepimizin içine işliyor.

Bugüne kadar Ahmet Kaya şarkılarını çok güzel söyleyen isimler gördük. Onlar da içimizi titretti. Dedim ya bu şarkı Seki'nin yaşadıklarının bir özeti gibi ve bugüne kadar söyleyemediklerini haykırdığı için içimize dokunuyor.

Şarkı Deniz Seki sesiyle yeniden hayat bulduğu andan itibaren güzel tepkiler aldı. Ve sanatçı, 'Biraz Sezen Biraz Ben Deniz Seki' projesi ile konser serisine başlayacak.

Hem Deniz Seki hem de Sezen Aksu şarkılarından oluşan mükemmel bir repertuvar Gişe Organizasyon'un katkılarıyla çeşitli şehirlerde hayranlarıyla buluşacak. Konser tarihleri ise şöyle:

4 Aralık Çarşamba İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi, 10 Aralık Salı Bursa Tayyare Kültür Merkezi, 13 Aralık Cuma İstanbul Trump Gösteri ve Kültür Merkezi, 20 Aralık Cuma İzmit Sabancı Kültür Merkezi…

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EN DOĞAL PROGRAM

Youtube'un en sevilen gece kuşağı programı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' renkli sunumu, değerli konukları ve dinamik seyircisiyle son dönemlerde izlediğim tek program.

İbrahim Selim, bana göre Türk televizyon tarihinin efsane isimleri Aziz Üstel ve Rüstem Batum'un ardından gelen Cem Özer, Okan Bayülgen ve Beyaz'dan sonra adını uzun süre hafızalara kazıyacak bir sanatçı.

Selim, konuklarıyla içten sohbetiyle kendine genç ve güzel bir kitle yaratmış.

Bu proje, 11 Kasım-23 Aralık tarihleri arasında her Pazartesi İstanbul Zorlu Performans sahnesinde seyircileriyle buluşacak. Oyuncunun YouTube projesini bence yakında bir televizyon kanalında görebiliriz.

Programa konuk olan Serenay Sarıkaya, Özge Özpirinçci ve Enis Arıkan'ı İbrahim Selim sunumuyla farklı yönleriyle tanıma imkanı buldum. Mesela Özge Özpirinçci, yıllardır bana soğuk gelmiş; ama ortak tanıdıklarımızdan öyle olmadığını duymuştum.

Özpirinçci, pek çok programda projelerine değindiği için onun kendini anlattığı hiçbir programa denk gelmemiştim. İşte Özge Özpirinçci'ye bu programda gerçekten hayran kaldım.

Kendiyle ilgili anlattıklarını kahkahalar atarak izledim.

Bence her ünlünün kendini doğal haliyle anlatacağı böyle platformlara ihtiyaç var.

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ÇALIŞ SENİN DE OLUR

Solistler vardır bir de assolistler… Bu iki ayrım çok önemli. Bulunduğumuz dönemde herkes kendini assolist olarak görüyor. Assolist kelimesini ayrımı anlatmak için vurgu olarak kullanıyorum.

Bahsettiğim solistler lokomotiftir; ama hayal ettikleri, olmak istedikleri yerde asla olamamışlardır.

Program açarlar, müşterileri vardır, çıktıkları mekanı doldururlar, hatta şarkıları tutar; ama asla bir star değillerdir.

Starlık mertebesine gelememişlerdir.

Şarkıları bilinir, isimleri bilinmez. İsimleri bilinmez, yüzleri tanınır.

Starlık kumaşına sahip olmadıkları için hiçbir zaman isimleri neonların en üstüne yazılmaz.

Kendileri bunu bilirler ama kabul etmezler. Bu da onlarda bir hırs yapar, olmak istedikleri yerde olanları ve onların yaptıklarını görünce daha da saldırgan olurlar. Yaptıkları kimse tarafından fark edilmediği için kendilerine kızmak ve eksiklerini bulmak yerine başkalarının yaptıklarına saldırırlar.

Belki de kalpleri iyi olsa, alkışlamayı bilseler Allah onlara da daha çok verecektir.