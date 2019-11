İflas değil kar ettiler

BAŞAK Dizer Tatlıtuğ'un ortağı Deniz Marşan'la 2016'da açtığı 'Room and Rumors' adlı mekanıyla ilgili çıkan dedikoduları geçen hafta yazmıştım.

İkili, mekanı Aralık'ta Mim Kemal Öke Caddesi'nde daha büyük bir alana taşımıştı. Ancak daha sonra mekanın kapandığı dedikodusu yayılmaya başladı. Hafta başı Dizer ile karşılaştım. Hemen "Room and Rumors'a ne oldu?" diye sordum.

Her detayı sahibinden dinledim ve size de aktarmak istedim.

Dizer, Temmuz'da 4 ortaklı R&R mağaza ve restoran kısmını devredip 2009'dan beri Deniz Marşan'la ortak oldukları ve 'Room Styling Ofis ve Showroom' şirketini Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'ne taşımış. Taşınalı 3 ay olmuş. Bunu da markaları ve şahsi sosyal medya hesaplarından duyurmuşlar. Mağaza olarak daha karlı olan online satışa dönmüşler.

Zamana ayak uydurmak bu işte.

Çünkü artık her şey dijitalde. Bir dükkana kira ödemek yerine o parayı dijitale yani geleceğe yatırmak çok karlı.

Böylelikle merak edilen konuyu aydınlatmış olduk.

*****

TİYATRO ZAMANI

Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inanlardanım… İstanbul'da birçok noktada perde kapanmasın diye mücadele veren o kadar çok tiyatro var ki...

5 yıldır faaliyette olan Gayrettepe KATS Sahne, bu hafta sonu sezonu açtı.

Yeni oyunları 'Kelebekler Özgürdür'ün prömiyeri vardı.

Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu'yla sahneyi paylaştığı komedi oyunu, bu sezon en çok konuşulanlar arasına girecek gibi görünüyor. Engellerin sevgiyle, inançla aşılabileceğini anlatan oyun, çağımızın temel sorunlarından biri olan "sevgimizi nasıl ifade edeceğimizi bilememek" konusuna da esprili dille yaklaşıyor.

Geçtiğimiz akşam da bu sene 3. sezonunu yaşayan 'Patron' oyunu izleyiciyle buluştu. Bu iki kişilik kara komedi oyununda Cemal Hünal ve Onur Şenay, karşılıklı sahne üstü oyunculuklarıyla ayrı bir alkışı hak ediyor.

Her iki oyunu da izlemenizi tavsiye ediyorum…

*****

REKLAM MESAJINA SON

Mağazalar başta olmak üzere alışveriş yaptığım yerlerden cep telefonuma ve e-posta adresime çok sayıda mesaj geliyor.

Bazen mesaj bombardımanına maruz kalıyorum. Üşenmeyip mesaj gönderen yere "Bana mesaj yollamayın" diye istekte bulunuyorum.

Bu konuda dertli sadece ben değilmişim… TBMM'deki milletvekilleri de aynı durumdan şikayetçiymiş. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ise milletvekillerinin şikayetleri üzerine şu bilgiyi vermiş:

"Alışveriş mağazalarının işlemesi gereken veriler belli. Ad, soyadı ve adres bilgilerini işleyebilirler.

Eğer elektronik fatura söz konusuysa T.C. kimlik numaramızı da işleyebilirler.

Bunun dışında başka bir zorunluluk yoktur." Buna göre hareket edersek mesaj ve e-posta bombardımanından kurtulmuş olacağız.