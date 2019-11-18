Sözünden 2 milyon TL bile döndüremedi

Geçen hafta Seda Sayan ile beraber Sezen Aksu'yu stüdyosunda ziyaret ettik. Yaz başı Maimi'deyken; bir gece yarısı Sezen Aksu'yu arıyor Seda Sayan...

Konuşuyorlar ve sonrasında bir şarkı yolluyor Sezen Aksu...

Bir aşk şarkısı… Slow… 'Yemekteyiz', 'O Ses Türkiye' ve konserler derken; ilk boşlukta gittik şarkının pilot okumasını yapmaya.

Geçen haftalarda yazmıştım en üretken döneminde Sezen Aksu.

Yazıyor, besteliyor.. Önceliği gençler; onlar için üretiyor ama sevdiği isimleri de unutmuyor.

Hiçbir şekilde sahnelere dönmek gibi bir niyeti yok; kapatmış o defteri açılmamak üzere.

Sahneye çıkması için en son gelen teklif; 2 milyon TL… Kıbrıs'ta sahne alsın diye kendisine nakit 2 milyon TL teklif edilmesine rağmen kimse ikna edemedi Sezen Aksu'yu.

Sanırım yeni yılda çıkmış olacak şarkı. Farklı bir yorumcu Seda Sayan duyacağız.

Ben şarkıyı dinlerken çok heyecanlanıyorum. Şarkının nakaratının sözlerini üst üste dinleyince de ağlamak geliyor içimden... Şarkı aşk şarkısı ama nakaratı hangi ruh haliyle dinlerseniz ona uyuyor.

Dinleyince bana hak vereceksiniz.

Bu arada bu ayın sonunda sonu Sezen Aksu'nun youtube kanalı üzerinden yayınlanacak 'Demo 2' albümünde favori şarkım yıllar önce Ebru Gündeş'e verdiği sahibinin sesinden dinleyeceğiniz "Hayatta Başarılar Dilerim"....

BOĞAZIN FAVORİSİ

Hilton Bosphorus içinde yer alan Dragon'un; kırmızı ağırlıklı Çin tarzında dekore edilmiş kışlık bölümüne de Boğaz'ın en güzel manzarasına sahip açık teras kısmına da bayılırım… Benim için İstanbul'un en güzel ve en özel mekanıdır Dragon.

Ve "Pekin Ördeği İstanbul'da en lezzetli nerede yenir?" diye sorsalar, Dragon bir numarayı kimseye kaptırmaz eminim ki.

Lezzeti geçiyorum; benim için en önemli özellikleri konuklarıyla tek tek ilgilenerek, harika bir ev sahipliği örneği gösteren, mekanın sahiplerinden Ergun Bey ve güler yüzlü servis personelir.

Şimdi eski ruhuna sadık kalınarak yenilenen, İstanbul'un en güzel yerinde hak ettiği ilgiyi sonunda görmüş efsane Bebek Oteli'nde açıldı Dragon.

Boğaz manzarası ve muhteşem lezzet hepsi bir arada. Açıldığı günden itibaren her gün rezervasyonları dolu. En yakın rezervasyonu bir hafta sonrasına veriyorlar. Bir yarış var orada yemek yemek için. Hal böyle olunca da daha çok merak oluşuyor, merak oluştukça da talep artıyor. Her gidenden aldığım dönüşler çok güzel.