Mendilleri hazırlayın

Sezen Aksu için sürekli "Müziği bıraktı" deniliyor. Bunun gerçekliği olabilir mi? Asla… Bırakmadı ki zaten. Bütün gün stüdyoda...

Şu ayrımı yapamıyoruz: Sezen Aksu, sahnede şarkı söylemeyi bıraktı. Sahne çok yorucu bir şey… O yorucu hayatı bırakıp daha mutlu şekilde yine işini yapmaya devam ediyor.

Kendi deyimi ile "avaz avaz" şarkılar söylüyor stüdyosunda.

Etrafındaki birçok genç yetenekli müzisyenle üretiyor da üretiyor. Belki de en üretken dönemini yaşıyor. Şu an Aşkın Nur Yengi'nin albümü için şarkılar yapıyor.

Geçen yıl 'youtube.com/ sezenaksu' kanalından peyderpey yayınlanan, Minik Serçe'nin daha önce başka şarkıcılara verdiği parçaların demo kayıtlarından oluşan ve çok ilgi gören projesinin yenisi hazırlanıyor… Demo 2 geliyor… Hem de gümbür gümbür!

Bir şarkının ilk çalınmış ve söylenmiş, olgunlaşmamış ham halini sahibinin sesinden dinlemek bana çok keyif vermişti. Sezen Aksu, onca şarkı arasından yine öyle bir repertuvar hazırlamış ki sadece şunu söyleyebilirim; albüm çıktığı an kalbinize gömdüğünüz, unutmak istediğiniz tüm duygular tekrar canlanacak.

Uzun süre bağımlısı olacaksınız.

Ve sevdiğiniz, yıllarca dinlediğiniz o şarkıları bir başka dinliyor olacaksınız. Sizi uyarıyorum, mendilleri hazırlayın.

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İFLAS MI ETTİLER?

Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum ve başarılı buluyorum. Dizer, 2016'da ortağı Deniz Marşan'la restoran ve butik konseptiyle 'Room &

Rumors' adlı bir dükkan açtı.

Dükkanları ilk açtıkları yerde çok ilgi gördü, ardından işi biraz daha büyüterek markalarını Nişantaşı'nın en işlek caddesinde yeni bir yere taşıdılar. Yeni yere taşınalı bir yıl olmak üzereydi. Ama geçtiğimiz hafta buradan sessiz sedasız taşınmışlar.

Kimsenin Room & Rumors'a ne olduğundan haberi yok. Dedim ya geçen yıl Nişantaşı'na taşındılar ve taşınmadan önce de eski dükkanları 4 ay kapalı kalmıştı. Bu yüzden "İş yapamadılar, zarar ettiler, battılar" diye yine aynı dedikodular çıkmıştı. Ama ardından Nişantaşı'nın en işlek caddesinde bir yer açmışlardı.

Bu kadar popüler ve başarılı bir ikiliye Kıvanç Tatlıtuğ gibi bir isim destek veriyor. Bu yüzden dükkana kilit vurduklarını zannetmiyorum.

Ya başka bir yerde başka bir şeyler yapıyorlar ya da gezip tozmak varken bu işten sıkıldılar.

Yakında tüm soruların cevabını öğrenmiş oluruz.