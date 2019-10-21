Yeni moda reklam
Örneğin çikolata, 90'lı yılların sonuna kadar Türkiye'de çocuklara hitap ediyordu. Ünlü kadınların rol aldığı reklamlar ile bu algı yıkıldı ve çikolata yemenin çocukça bir davranış olmadığı algısı toplum tarafından kabul edildi. Ancak son dönemde insanların bilinçlerinde bıraktıkları olumlu etkiye rağmen reklamlarda ünlü kullanımından vazgeçiliyor.
Biz tüketicilerin, reklamlara güveni kalmadı. Bunun sebebi ise reklamların abartılı ve gerçek hayattan uzak olmaları.
Reklamlarda ünlü kullanımının etkisi ve güvenilirliği azaldıktan sonra yeni pazarlama tekniklerinden en çok kullanılanı Influencer'a döndü… Influencer'ları sosyal medyada tanınırlığı, bilinilirliği ve takipçi sayısı çok olan kişiler olarak tanımlayabiliriz. Kısaca artık reklamlarda Influencer'lar tercih ediliyor.
En önemli avantajları da; ücret alsalar dahi birçoğunun beğenmediği ürünleri ya da daha önceden eleştirdiği hizmetleri tanıtmaması.
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LÜTFEN BARIŞIN
OĞUZHAN Koç ile Yağmur Tanrısevsin, 3.5 yıllık ilişkilerine son noktayı koydular...
Gerçekten üzüldüm. Sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını kaldırdılar ve ortak bir açıklama yaparak duyurdular ayrılığı. Ben de herkes gibi onlar evlenecek diye bekliyordum.
Ayrılığını ilk ateşleyen olayın ailelerin evlilik baskısı, ardından da Oğuzhan Koç'un evlilik fikrine sıcak bakmaması olduğu konuşuldu.
Aileler de tanışmıştı diye biliyordum.
3.5 koca yıl birbirine yakışan çift… Dışarıdan bana geçen güzel bir aşk. Yakın zamanda ayrılan ve arada aşk olunca aylar sonra tekrar bir araya gelen isimler gördük hep beraber.
Tüm iyi dileklerimi Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin için yolluyorum ve tüm kalbimle inanıyorum; aradan bir zaman geçtikten sonra birbirlerini özleyerek bir araya gelecekler.
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SETTEN SAHNEYE
EKRANLARDA izlediğimiz, oyunculuktaki yeteneklerine hayran olduğumuz pek çok oyuncu aynı zamanda müthiş sese sahipler. Siz onları sadece oyuncu sanıyorsunuz ama onlar aynı zamanda harika şarkılar da söylüyorlar...
Allah yetenekten yetenek seç demiş ve onlar da seçmiş. Hepsinin sesi de bizi etkiliyor. Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Serhat Kılıç, Gonca Vuslateri ve Timuçin Esen; ilk aklıma gelen şarkı söyleyen yeni jenerasyon oyuncular.
Geçen hafta bu isimlere oyuncu Celil Nalçakan da eklendi. 'Elvedalıeyvallahlışarkılar' konseptiyle İstanbul Maçka'da bulunan Müşkülpesent'te ilk kez sahne aldı. İlk gecesi çok başarılı geçmiş ve gelen yoğun istek üzerine ikincisi sahnesi için hemen anlaşma sağlanmış.
Birçok ünlü sanatçının artık sahnedeki rakibi oyuncular.
Şarkıcılar, kendi rakipleriyle yarışırken bu yarışta yeni rakipleri oyuncular da oldu.
Bakalım önümüzdeki günlerde başka hangi oyuncular bize sürpriz yapacak ve bu yarışa girecek.
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