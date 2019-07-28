Dert Çeşme’si

YAZ sezonu nerdeyse bitiyor.

Sezonun ortasına geldik. Yazlık esnaf bu sene kan ağladı. Ne yerli ne de yabancı turist, istedikleri gibi değildi.

O istedikleri doluluğu yakalayamadılar.

Aslında hatanın çoğu kendilerinde… Nasıl mı? Mesela Çeşme'yi ele alalım.

Çeşme ya da Alaçatı belli kapasitede bir tatil beldesi. En güzel örneğini şöyle vereceğim: Buraya yeni sezonda 32 tane yeni meyhane açılmış. Yani yaklaşık 140 meyhane var. İşi bilmeyen ve 20 sandalye alan herkes, dükkan açıp haksız rekabete çanak tuttu. Bu durumda para kazanmak da imkansız oldu.

Yazın ortasında bu mekanların 15 tanesi kepenkleri indirmiş. Yazık değil mi orada ekmeğinin peşinde koşan garsona, komiye?

Çeşme'de müzik olayı da iyice anlamsızlaşmış. Klarnet, davul ve mikrofon eşliğinde yeni bir tarz var. Bu, müzik değil; gürültü sadece… DJ eşliğinde müzik yapanların hoparlörlerine bile karışılırken yan dükkandaki mikrofondan gelen davul ve klarnet sesleri sokağı inletiyor. Böyle olunca da eğlenmeye gelen müşterinin kafası şişiyor. Sonra insanların tatil rotası değişiyor.

Bunların sonucu Çeşme ve Alaçatı esnafı son 7 yılın en kötü sezonunu yaşıyor. İş hacmi net yüzde 70 düşmüş durumda.

Son bir ay umarım diledikleri gibi gider ve emek harcayan herkes para kazanır.

KOKUSU ÇIKTI

Geçen hafta Bodrum'a gittim.

Uçaktan indiğimde yine etrafımdaki insanlar tıksırmaya, öğürmeye başladı.

Havaalanını öyle bir koku sarmış ki size anlatamam. Geçen yıl bu sorunu 28 Ekim 2018'de bu köşede yazmıştım.

O dönem yazımı yazdığımda sayın AK Parti milletvekillerimizden şöyle bir mail almıştım: "Takvim gazetesindeki köşe yazınızda yer verdiğiniz 'Milas- Bodrum Havalimanı civarında etkili olan kötü koku' hakkında size bilgilendirme yapmak istedik. AK Parti Muğla Milletvekillerimiz M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'ın 22 Ekim tarihli uçuşları öncesi aynı koku fark edilmiş ve bir gün sonra Tarım ve Orman Bakanı'mız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye gerçekleştirilen ziyarette konu Sayın Bakan'a aktarılmıştır.

İncelemede sorunun havalimanına yakın bir balık yemi üretim tesisinden kaynaklandığı anlaşıldı ve söz konusu firmaya cezai işlem yapıldığına dair tarafımıza bilgi verildi. Kötü kokunun uluslararası Milas-Bodrum Havalimanı'na yakışmadığına dair iki milletvekilimiz hemfikirdir ve konu takiplerindedir." Cezai şartın süresi bitti herhalde. Lütfen yeni bir önlem alınması için gerekli işlemlerin yapılmasını rica ediyorum…

MÜZİK ŞÖLENİ

Ebru Gündeş'in 5 gün üst üste sahne aldığı Harbiye AçıkHava Konserleri serisinin finaline gidebildim.

Her konserini kapalı gişe olarak gerçekleştiren Gündeş, bana unutulmaz bir gece yaşattı.

Senelerdir hem birçok konsere izleyici olarak hem de iş yapan biri olarak gördüm ki Poll Production, son yılların en iyi organizasyonlarından birine bu yıl imza atmış. Arka planda çalışan tüm ekibi kutluyorum. Protokol oturmasından gelen tüm izleyicilere kadar özel ilgi gösteriliyor.

Bu arada konserler arka arkaya devam ediyor. 1 Ağustos Perşembe günü Demet Akalın büyük bir şova imza atacak. Onun Harbiye Açık Hava konseri de uzun süre konuşulacağa benziyor.