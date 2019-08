Rap zamanı

Zaman değişime ayak uydurma zamanı… Müzik için de aynı şey geçerli.

Her yıl müzikte bir tarz moda oluyor.

80'lerde arabesk, 90'larda pop, 2000'lerde rock derken bir diziyle hayatımıza giren rap müzik ise şimdi çok popüler...

Eskiden olsa rap için "Gurbetçi kafası… Öfkelenip rap ağzıyla tepki gösteriyorlar" derdik. Belki farklı bir toplumun içinde yıllarca öteki olmaktan kaynaklanan bir savunma mekanizması ve ciddiye alınmamalarının sonucudur.

Yıllar önce İsmail YK'yı yerden yere vurduk, beğenmedik. Ama adam bu yılın popüler sözlerini seneler önce kullanmıştı. Peki, onun günahı neydi?

İsmail YK'nın şarkı sözlerine baktığınızda temsil ettiği adam; kırmızı-siyah camlı, egzozu özellikle patlatılmış, içinde güp güp müzik çalan Doğan görünümlü bir Şahin… Adama bakıyorsunuz, aslında öyle değil. Yani yüzüne bakan ne kadar naif olduğunu, beğendiği bir kadınla karşılaşınca heyecan yapacağını falan şıp diye anlayabilir. Ama ön yargı işte… Formül bulundu ve günümüzde pop sözleriyle rap yapılıyor. Kısaca içerikler, sözler poplaştı.

Ama pop müzik, biter mi? Bana göre asla bitmez. Sadece mutsuzuz; mutsuz olunca da üretim yok.

Kimse ne yazabiliyor, ne besteleyebiliyor. Kopyala yapıştır dönemi. İstisnaları ayrı tutuyorum.

Mutsuzken geçmişe sığınırız. 90'lar o yüzden şu an trendler arasında… Bir duygu geçişi lazım. 80'lerdeki arabeskten 90'lar popa geçiş dönemi gibi… Türkçe pop, her dönem Türkiye'de kendi yıldızlarını çıkarmayı başardı.

Yine aynı şey devam edecek bence… Ama inkar edemeyeceğimiz gerçek şu ki bu yıl rap yılı…

*****

MUTSUZ SON

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönen ve uzun süredir birlikte olan Miray Daner ile Kubilay Aka, geçen hafta ayrılık kararı almış. Ve bunu Aka sosyal medyasında şöyle duyurdu:

"Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik.

İlişkimizin sonuna kadar o güzel gözlerden başka göze bakmadım, bu yüzden de ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşça kal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın." Baksanıza sözlere. Nazara geldiler bence! Birbirine bu kadar yakışan bir çifte ayrılık hiç yakışmadı.

Kulaktan kulağa bir şeyler dolaşıyor. "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diyorlar. Benim tüm duyduklarıma inanasım gelmiyor.

Umarım barışırlar…

*****

JLO İÇİN GERİ SAYIM

Yıllar sonra Türkiye'ye gelecek olan Jennifer Lopez'e ilgi, inanılmaz boyutlara ulaştı. Sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim konsere gitmek için yarışta… 6 Ağustos'ta Antalya Regnum Carya Otel'deki konserin biletleri önce 2 bin TL'den satışa çıktı. Bu biletler hızla tükenince fiyat önce 3 bin, ardından da 4 bin TL'ye, sonrasında 7 bin TL'ye yükseldi.

Yani Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin lira ödeyecek.

Biletlerin satışa çıktığı ilk günlerde 20 bin euro olan sonra 25 bin euro'ya yükselen 28 locanın fiyatı şimdi 50 bin euro'yu yani yaklaşık 300 bin lirayı buldu. Ve şu an hiç loca kalmamış durumda.

Bu arada Demet Akalın da 2017'de Las Vegas'da Jennifer Lopez'in konserine gitmiş, sanatçıdan çok etkilendiğini söylemişti. Akalın, tüm planlarını 6 Ağustos'taki Lopez konserini izlemek için yaparken ne yazık ki son dakika bu planından vazgeçti.