Girişimci ruh
Kendi başarısını hep babası ve annesine mal ettiler.
Seda Sayan'ın para pul işleriyle neredeyse beş yıldır Oğulcan Engin ilgileniyor. Oğulcan, hatta annesine harçlık da veriyor.
Sayan'ın mülklerinin kiralama işleri hep oğluna emanet. Engin, on yıl önce Cihangir'de otel yapmak istediği için bir apartman satın alan annesi Seda Sayan'ın şimdilerde yatırımını değerlendiriyor.
Oğulcan, o binanın alt katına bir restoran açmak için kolları sıvadı.
Aylardır mimarların dekore ettiği mekanda menüler oluşturuldu. Şimdi de tadımlar başlıyor. Mekan, çok kısa bir süre sonra kapılarını açacak.
Oğulcan Engin; o mekanın konseptini, dekorunu, menüsünü, personelini ve işletme ekibini kurdu. Ancak Engin, şimdilik bu mekanın başında durmayacak.
Sanırım yarattığı markanın başka şubelerini açmak için uğraşacak.
Mekan açıldığı andan itibaren eminim şehrin en popüler adresi olacak.
Allah kalbi güzel olan herkesin yolunu açar… Oğulcan Engin ve tüm ekibine şans diliyorum.
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SEDA'DAN SÜRPRİZ VAR
Yaz aylarında çıkardığı şarkılarla hayranlarına sürprizler yapmayı alışkanlık haline getiren Seda Sayan, bu yıl da geleneğini bozmadı. Üzerinde uzun süredir uğraştığı yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturan Sayan, bu kez de 'Son Sözüm' ile dijital platform iTunes'un Türk listesine ilk sıradan girdi. Bununla kalmayan ünlü sanatçı, İsviçre ve Hollanda iTunes listelerinde de yerini aldı.
Sözü ve müziği Lara'ya ait 'Son Sözüm' ile keyfi yerinde olan Seda Sayan'ın müzik sektörünün efsaneleşmiş şarkılarının söz yazarı Aşkın Tuna'nın merakla beklenen tribute albümü 'Aşkın'ın Şarkıları'nda seslendirdiği 'Üzülme' de çıktığı andan itibaren aynı ilgiyi gördü.
Seda Sayan'ın yaz bitiminde ise sevenlerine bir sürprizi daha var.
Ünlü sanatçı, yepyeni bir Sezen Aksu şarkısı ile hayranlarının karşısına çıkacak. Önümüzdeki hafta stüdyoya girecek olan Sayan, kendisi için Sezen Aksu'nun özel olarak yazıp bestelediği harika bir duygusal parçayı seslendirecek.
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AMACINDAN ŞAŞTI
Yeni nesil şarkıcılardan Melek Mosso, geçtiğimiz günlerdeki konserinde bacaklarını göstererek kadınların özgür olduğunu ve kimseye ihtiyacının olmadığını söyleyip orta parmak hareketi yapmıştı. Mosso, konserinde şu sözleri sarf etmişti: "Açmak istiyorsanız açın. Konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız, nasıl konuşmanız, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok. Aksini söyleyenlere …" Ünlü sanatçının bu ifadeleri Twitter gündemine bomba gibi düştü.
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