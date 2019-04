Demet'in ateşi

Yirmi yedi yıllık meslek hayatımda o kadar çok albüm projesinde çalıştım ki. Her albümün yapım aşamasında ayrı bir heyecan. Şarkının ilk gelip onaylanma süreci, aranjöre gidişi, stüdyoda müzisyenlerin o şarkılara hayat verişi, okunması ve sizlere ulaşma süreci.

Sonrasında her gittiğin mekânda, yanından geçen araçlarda duymak anlatılmaz bir keyif. Beraber yol aldığın sanatçıların alkışına ortak olmak.

Zerrin Özer'in 97 albümü, Gülben Ergen'in 'Sade ve Sadece' albümünün yeri hep bende başkadır. Anılarımda hep öyle kalacak. Şimdi de bu hafta çıkacak olan Demet Akalın'ın 'Ateş' albümü eklendi bunlara.

Tam 22 yıl olmuş Demet Akalın'ı tanıyalı. Her albümünün detaylarını biliyorum. Başarısı beni çok ama çok mutlu ediyor. Bunca yıl çok heyecanla albümler yaptığını gördüm ama yıllar sonra o geçmişteki heyecanının kat ve kat fazlasını bu albümde yaşadığına birebir şahit oldum.

Her detay ile tek tek ilgilendi. İş böyle olunca da süper bir iş çıktı ortaya.

Albümde tam 15 şarkı var. Benim ise bu 15 şarkının tam 6 tanesi favorim. Tekrar tekrar dinliyorum.

Giderli şarkı desen var, rap desen var, arabesk desen var… Yani kısaca Demet Akalın 'Ateş' albümünde mutlaka kendinize bir şarkı bulacaksınız. Eğer sevgilinizden ayrıldıysanız ona yollayıp onu mutsuz edeceğiniz şarkının tüyosunu veriyorum 'Esiyor.' Albüm 18 Nisan'da dağıtıma çıkıyor. Yani 19 Nisan'da resmen yaz gelmiş oluyor. Demet Akalın'ın şansı bol olsun size de keyifli dinlemeler diyorum.



******

HAYVAN HAKLARI

Hayvanlara işkence ve kötü muamele yapanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasa çalışması halen çıkmadı… Çıkmayınca da yaşanan kötü olaylar devam ediyor. Ardı ardına medyaya yansıyan hayvan hakları ihlalleri aklıma, "Hayvanlara yönelik şiddet giderek artıyor mu, yoksa sosyal medya nedeniyle daha çok mu haberdar oluyoruz" sorusunu getiriyor. Özellikle genç kesimde hayvan şiddetine yönelim konusunda artış olduğu kanaatinde yetkililer.

16, 17, 18 yaşlarındakiler çeteleşip, toplum içinde gördükleri şiddeti uygulayabilecekleri en masum ve güçlerinin yeteceği en mağdur canlıya yöneltiyorlarmış. Bu nedenle artış oldukça fazlalaşıyor.

Bence nasıl bir suçun önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyorsa, hayvan hakları ihlâlleri için de aynı şey geçerli. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türkiye'de uzun senelerdir yürürlükte. Ancak yasa suçları engellemede yetersiz.

Verilen para cezalarının hiçbir caydırıcılığının olmadığını düşünüyorum ben. Hele ki Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri ileri sürülen 3 zanlının, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasından sonra.

Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarımızdan yasanın çıkması için aciliyet rica ediyorum tüm hayvan hakları savunucuları adına bir kez daha.



*****

GEÇMIŞ OLSUN

Aynur Aydın'ı ilk müzik dünyasına girdiği gün itibariyle tanıyorum. Çok da severim. İyi bir sestir. İyi bir ses olmasının yanında kalbi de bir o kadar iyidir.

Kendi halinde işinde gücünde bir kız kısacası. Türk kafası yok onda çünkü yıllarca yurt dışında yaşamış eğitimini orada almış. Yaptığı işlere soundlarına bakınca da anlaşılıyor zaten.

Türk piyasasına göre hareket etse zaten bambaşka yerde olur. O bildiği yolda ilerlemeyi tercih ediyor.

Geçen hafta yüzbinlerce takipçisi bulunan Aynur Aydın'ın Instagram ile Twitter hesabı internet korsanları tarafından ele geçirildi ve gizli yazışmaları ile fotoğrafları ortaya çıktı. Hatta Aynur Aydın'ın özel fotoğrafları ve meslektaşı Edis ile de özel yazışmaları ifşa edildi.

Ardından bunun bir reklam olduğu yeni şarkısı öncesi PR yapılmak için kurgulandığı yazıldı ve sosyal medya da çok konuşuldu. Aynur Aydın'ı tanıyorum dedim ya gerçekten bunun üzerinden reklam yapacak bir kız değil.

Eminim bu olaylar olduğunda kendini eve kapatmış üzüntüden kendine dert etmiştir.

Geçmiş olsun diyorum kendisine…