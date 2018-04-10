Çok yazık!
Duyduklarıma inanamadım.
Cumhurbaşkanı ile gidildi diye mi rezil adam oldular. Yahu tabii Cumhurbaşkanı önderliğinde gidecekler. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve sanatçılar yan yana ve ne güzel bir amaç için bir aradalar. Bundan güzel tablo var mı?
Askere destek vermeyi siyasileştirmek bana çok doğru gelmiyor. Ve bütün sanatçılara da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Keşke herkes gitse...
Oraya giden isimler içinden kalbini çok iyi bildiklerim var. Amaçları sadece askerimize moral vermek olan insanlara 'rezil' kelimesi kullanılmasını şahsım adına kınıyorum…
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MEDENİYET DERSİ
Günümüzde iki sevgilinin ilişkileri bittiğinde sergiledikleri tuhaf tavırlara o kadar alıştık ki... Ayrılınca açıklama yapmalar, sosyal medyada resimleri silmeler, küsmeler… Eski sevgiliden dost olabileceği ihtimalini hiç düşünmüyoruz. Halbuki yaşanılanların geçmişte kalması, iyi günde kötü günde dost olmayı başarmak çok önemli. Ölümlü dünyada iki kişinin yaşadığı bir ilişkinin sonu neden küslük ya da mesafe olsun ki…
Geçen hafta Burcu Esmersoy'un sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski kız arkadaşı Ayşe Özyılmazel ile bir mekanda eğlenmesi çok konuşuldu.
Esmersoy'a bu konuyu sormuşlar. O da "Ayşe'yi çok seviyorum. Berk'in kıymetlilerinden biri, benim de başımın üstünde yeri var. Selam vermeme, vakit geçirmeme gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu, bence medeniyet göstergesi" demiş. Burcu Esmersoy'a katılıyorum.
Bu, alışık olmadığımız bir durum. Kavga, gürültü yok. Tabii bize normal gelmez. Ama böyle medeni adamlar ve medeni kadınlar da var.
Ne olursa olsun o yaşanan duyguların hatırına saygı göstermek önemli.
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BODRUM YAZA HAZIR
Nisan ayını nerdeyse yarıladık; Mayıs bize göz kırpıyor... Baharın gelmesiyle yazlık mekan dedikoduları kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Bu yaz İstanbul'un hangi ünlü mekanları Bodrum'da konuşlanacak? İstanbul'un en gözde mekanları; eğlencelerini beach club formatında canlı müzikli, partili, coşmalı enerjilerini Bodrum sahil hattına taşıyacak. Madem yazlık mekanlardan haberler geliyor, bizde de bir telaş başladı tabii...
Neyin telaşı mı? Tabii ki zayıflamanın! Plaj bedenlerimize geri dönmek için kolları sıvadık. Yine detoks içeceği programlarının, kalori hesaplı yemek kutularının, yaşam koçlarının peşindeyiz.
Spor salonları hiç olmadığı kadar dolu. Hatta günde iki seans egzersiz yapanlar olduğunu duyuyorum.
Bence bu sene Bodrum'da en çok People ses getirecek. Bu yaz People Türkbükü'nde Kumm Otel'in iskele tarafına açılıyor. Hazırlıkları son surat devam eden People Bodrum'un dekoru İstanbul'un birebir aynısı olacakmış. Ve rezervasyon almaya başlamışlar bile...
Kışın haftalar öncesinden her programının rezervasyonları dolu olan People, Bodrum'daki şubesini daha açmadan büyük ilgi görüyorsa yazın neler olacak merak içindeyim.
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BEKLİYORUM...
Bu aralar müzik piyasası durgun. Yeni şarkılar çıkmasına rağmen son dönemdeki birçok proje oldukça sıradan ve etkisiz. Yaz demek; enerji, hareket ve eğlence demek. Ama son dönemde yaşadığımız acı olaylar da tadımızı iyice kaçırmış durumda. Bundan sonrası ne olur bilemiyorum ama umarım her şey güzel olur... Son dönemde çıkan şarkılara bakınca, hala yazın hit şarkısının çıkmamış olduğunu hep beraber görebiliyoruz. Eskiden bir şarkı çıkardı ve 7'den 70'e o şarkı herkesin diline yapışırdı. Ama uzun zamandır bu kadar etkili bir şarkı ile karşılaşamadık. Yaz şarkımı sabırsızlıkla bekliyorum …
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- Özgür ARAS
- Çok yazık!
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