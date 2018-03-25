İşin aslı
Plajı, Hadise'nin ablası açtı. Hadise, sadece o plajın reklam yüzüydü; ablasına destek oldu. Her şey moda oluyor ya o dönemin modası da ünlü isimlerin işletmelere isimlerini koyarak para kazanmasıydı…
Bodrum'da bir yıl önce bir şarkıcı böyle bir iş yapmış ve iyi para kazanmıştı.
Ertesi yıl da Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, böyle bir işe girişti ve başka bir isme gitmek yerine Hadise ile işbirliği yaptı. Hadise her röportajında "O plaj benim değil" diye söyledi. Çok güzel bir plaj yapmışlardı. Ferah atmosferi, temiz şezlongları, restoranı ve barı ile her ayrıntının düşünüldüğü mekan inanılmazdı. Ve tabii aynı bölgede rekabet olunca birçok iyi isim sahne için 'La Plaj'ı tercih etmişti.
İşin içinde Hadise olunca, bir de ünlü isimler orada sahne alınca rekabeti sırtlayan 'La Plaj' oldu. Bu da birçok işletmeye rahatsızlık verdi ve 'La Plaj' sürekli şikayet edilmeye başlandı.
Bu detayları nereden mi biliyorum?
Çünkü Bodrum'daki evimin yakınında bulunan 'La Plaj'a arkadaşlarımla ve ailemle çok sık gidiyordum.
İşin diğer detaylarını bilemem; ama Hadise'nin mülk sahibine 1 milyon 900 bin TL borçlu olduğu söyleniyor.
Konuşulanlara göre parasını alamayan mülk sahibi konuyu yargıya taşımış.
O plajda Hadise'nin kağıt üzerinde bir şeye sahip olmadığını biliyorum. O, sadece ablaya destek veriyor.
Aklınız alıyor mu? Hadise; o mekanda olabilecek en ufak sorunu, markasına gelebilecek bir zararı göze alır mı? Tabii ki almaz. Aksi halde böyle bir işe neden girsin? Kendine para almaz dansçılarına alır; eğlenir olur biter. Neden daha fazlasını yapsın ki…
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VALİZLERİ HAZIRLAYIN
2018 yılı için tatil programlarını yapmaya başladık bile… "2018'de çalışanlar kaç gün tatil yapacak?", "Bayramda nereye gitsek?", "2018 Ramazan Bayramı, 2018 Kurban Bayramı ne zaman?", "Kurban Bayramı tatili yine 9 gün mü olacak?" gibi sorular kısıtlı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenlerin gündeminde.
2018 yılında 116 resmi tatil günü var. Tabii ki hükümet kararı ile idari izinler de eklenirse bu sayı artabilir.
Hangi tarihte ne var, ne kadar tatil yapma imkanı doğuyor diye araştırdım ve sizler için tek tek tarihleri çıkardım. Bu günleri not edin. Bu arada nereye, nasıl ve ne kadara gidersiniz diye sizin için tatil planı önerileri de sunacağım.
'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı', Pazartesi gününe denk geldiğinden 3 günlük mini bir tatil imkanımız var.
'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' ise Salı gününe denk geliyor. Bu da Pazartesi günü izin alma imkanı olanlar için 4 günlük bir tatil kaçamağı demek…
'19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Cumartesi günü kutlayacağız. Bu nedenle normal hafta sonu tatil planı işleyecek.
2018 yılı Ramazan Bayramı'nda çalışanları mutlu edecek uzunlukta bir tatil imkanı yok. Arefe günü 14 Haziran Perşembe, bayram tatili 15, 16 ve 17 Haziran yani Cuma, Cumartesi ve Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla toplamda 3 buçuk gün tatil yapma imkanımız var.
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü de tıpkı 19 Mayıs gibi hafta sonu tatili içinde yer alıyor. Pazar günü olduğu için tatil yok.
Herkesin en merak ettiği soru ise "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" 2018'de Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geldiği için yarım gün tatil olacak. Bayram ise 21 Ağustos Salı günü başlıyor. Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yarım gün olan 20 Ağustos, tatil yapılır ya da yarım gün izin alınırsa bizlere 9 günlük bir tatil gözüküyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı, Perşembe günü olduğundan 31 Ağustos Cuma günü izin alma şansı olanlar 4 günlük tatil yapabilir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da Pazartesi günü olduğu için 3 günlük bir tatil bizleri bekliyor…
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- Özgür ARAS
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