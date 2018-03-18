İçimiz yandı
Murat Gezer, hayat arkadaşının arkasından gazeteye ölüm ilanı vermiş.
O duygusal yazıdaki "Beni Bekle…" cümlesi yarım kalan bir aşk hikayesini, kavuşamamayı özetliyordu.
Bundan sonra hayat geride kalanlar için nasıl olur, günler nasıl geçer bilemiyorum. Benim içim böyle yandıysa onların içi nasıl acıyordur kim bilir?
Allah geride kalanların hepsine sabır versin…
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ÖLÜYE SAYGI
Hayatımda kendilerini ve ailelerini tanımadığım 11 kadın elim bir kazada hayatlarını kaybetti. İçim yandı. Ölümün zengini, fakiri olabilir mi? Onlar zenginse yaşamaya hakları yok mu?
Ölünün arkasından ne zaman konuşur olduk? Konuşanların hiç anası, ablası, kardeşi kısaca ailesi yok mu?
Okuduklarımı aklım almıyor.
Hayatımda hep şunu söyledim: Allah arkadaşıma bin, bana bir versin; ama o biri keyifle yemek nasip olsun.
11 güzel kadının arkasından sosyal medyada bir şey yazdım. Son cümlem ise "Mekanınız cennet olsun"du...
Her ölümün arkasından temennimiz bu yönde değil midir? Yazdıklarımın altında "Sen Allah'ın işine nasıl karışırsın?" diye bir yorum okudum. Bunu görünce "Ne yazacağını bilememiş" diye düşündüm.
Sonra "O ailelerin yerinde olsam kötü yorum yazanları 'Sen kim oluyorsun da çocuğumun, en sevdiğimin arkasından bunları yazabiliyorsun' diyerek tek tek mahkemeye verirdim" diye geçirdim içimden...
Bunları öyle bir cezalandıracaksın ki bir daha kimse için tek bir cümle bile kuramayacaklar. Hani zenginler ya onların zenginliği batıyor ya bu cezalarla zenginliklerini onlara kanıtlamalılar diye düşündüm.
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DENİZ'İN DÖNÜŞÜ
Deniz Akkaya, bence podyum dünyasının efsane mankeni, star kelimesinin tam karşılığı olan bir isim… O, podyumda öyle bir yürür, yeri öyle bir inletirdi ki…Çıktığı defilelerde kimse ondan gözünü ayıramazdı. Ama Deniz, bir anda podyumu bıraktı.
Yıllar geçmesine rağmen herkes onun podyumdaki efsane duruşunu konuşuyor.
Ve Deniz Akkaya, 27 Mart'ta Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi için 12 yıl sonra podyuma dönüyor.
O hayatının her döneminde hep prensip sahibiydi. Podyumu bıraksa da diğer işlerine hep saygı gösterdi. Aslında işine değil, kendine saygı gösterdi.
Şimdi özel bir hocayla çalışıyor, yemiyor içmiyor.
Tarzını ve çizgisini çok beğendiğim Raşit Bağzıbağlı, 27 Mart akşamı büyük bir şov yapacak.
Ayrıca Raşit Bağzıbağlı'ya 12 yıl sonra Deniz Akkaya'yı ikna etmesinden dolayı helal olsun diyorum…
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UZUN YAŞAMIN SIRLARI
Ailesinde kanser hikayesi bulunan ve yaptırdığı genetik testleri pozitif çıkan Oscar ödüllü ünlü oyuncu Angelina Jolie, 2013'te kanser riski nedeniyle her iki memesini de aldırmıştı.
Ben, genetik testi ilk o zaman duymuştum. Sonra araştırdım. Genetik test Türkiye'de de yapılıyor. Bu işin tek yetkili adresi, dünyada genetik bilgiyi kişiye özel koruyucu tıp alanında ilk uygulayan, bu alanın uluslararası liderliğini yapan hekim ve bilim insanı Dr. Serdar Savaş. 'Kişiye Özel Tıp Gentest' adında bir merkez var. Pek çok ünlü isim, ailesinden gelen hastalıkların var olup olmadığını araştırmak ve uzun yaşamın sırları için orada genetiklerine baktırıyorlar.
Gentest; bireyin genetik yapısı doğrultusunda sağlıklı, fit, uzun, kaliteli ve enerjik bir yaşam sürmesi için sunulan kapsamlı analizler bütünüdür.
Ailenizden yani genlerinizde var olan hastalıkların hangilerini taşıma riskiniz olduğu yapılan tetkiklerle belirleniyor ve nasıl önlemler almanız gerektiği bu tetkikler sonucunda size rapor halinde sunuluyor.
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- Özgür ARAS
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