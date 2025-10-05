SON DAKİKA
Kazanan yok kaybeden var!

Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Eklenme Tarihi 5 Ekim 2025

Dakika 34… Beşiktaş 1-0 önde ve Davinson Sanchez atılmış… Maç sonu tabelada yazan skor ise 1-1...

Kağıt üzerinde bu derbinin kazananı ve kaybedeni yok.
Peki gerçekten öyle mi?

Futbolda teknik, taktik, yetenek, fizik güç tartışmasız çok önemli… Ancak bu 4 unsura konsantrasyonu ekleyemediğiniz zaman yapbozun kaybolan parçası gibi bir şeyler eksik kalıyor. Kenarda, "Her maçın senaryosu başkadır" gerçeğini unutan Okan Buruk, sahada da hala Liverpool zaferini yaşayan futbolcular olunca Galatasaray hiç ummadığı bir hikaye ile karşılaştı.

Galatasaray'ın bedenen çimlerde, kafa olarak başka yerde olduğu bir derbiye Beşiktaş tam tersine çok iyi hazırlanmıştı. Önce skoru 1-0'a getiren gol, ardından Davinson'un kırmızısıyla 3 puan artık altın tepside Beşiktaş'ın önündeydi. Peki, tamamen kroki pozisyonundaki rakibine bir darbe daha vurup nakavt etme şansı eline geçen Beşiktaş ne yaptı? İkinci yarı geriye çekilip rakibine cesaret verdi. Ardından Torreira'nın golü ve 1-1 biten bir derbi.

Maç öncesi beraberlik Galatasaray için kötü, Beşiktaş için iyi skordu. Ancak yaşananlara baktığımızda 90 dakikanın sonunda Galatasaray tartışmasız daha mutlu olan taraftı. Bu kadar kötü bir senaryodan yenilmeden çıkmak… İkinci yarıda verilen reaksiyon ve mücadelenin bunda payı çok büyüktü.
Sonuç olarak derbiden kazanan çıkmadı. Ama gecenin bir kaybedeni var. O da Beşiktaş!

Yasal Uyarı:

