Onur Özkan

İcardi'nin Şampiyonlar Ligi performansı benim adıma sürpriz değil. Çünkü uzun süredir profesyonel futbolcu gibi yaşamayan bir isimden bahsediyoruz. Süper Lig'in kalitesi hepimize bir illüzyon sunuyor. Icardi'nin attığı 7 gol birçok şeyi örtüyor ama Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkınca defolar ortaya çıkıyor. Icardi'nin mevcut fiziksel durumuyla bu seviyede ilk 11'de formasını giyebileceği tek takım maalesef Galatasaray.

Artık günümüz futbolunda topsuz oyunda yarım futbolcunun bile yaşattığı sıkıntıların üstesinden gelmek zor oluyor. Rakip kovalamayan, pres yapmayan, ikili mücadeleye girmeyen bir 9 numarayla oynamak kalan futbolcuların üzerinde büyük yük oluşturuyor. Şu çok net bir gerçek ki; sezonun kalan kısmında Galatasaray'ın kaderini Osimhen'in ne kadar sahada kaldığı belirleyecek.