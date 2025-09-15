Onur Özkan

Maç öncesi hem beklentim keyifli bir mücadele olması hem de Tedesco'nun oyuna dokunuşlarına dair fikir edinebilmekti. 20. dakikada iki beklentim de büyük oranda yerle bir oldu… Uzatmalarla bir takımın 80 dakikaya yakın süreyi eksik oynayabilmesi hiç kolay iş değil. İki hocanın da maç öncesi tahtaya yazdıklarından çok farklı seyretti oyun. Tabii ki maçın seyrini değiştirebilecek anlardan birisi Onuachu'nun golüydü. Ve ana kadar rakibinden daha iyi bir Trabzonspor vardı sahada.



Büyük ihtimalle herkesin kafasında, "Bu maç Fenerbahçe için kolay olmayacak" fikri oluştu. Ancak hem hatalı bir VAR müdahalesi ve hatalı bir hakem yorumu ile gol iptal edildi.



Ardından Okay Yokuşlu'nun saçma sapan ve çok acemice hareketine çıkan doğru kırmızı kartla senaryo bambaşka bir hal aldı.

Yazının başında da dediğim gibi 80 dakikaya yakın eksik oynamak zaten başlı başına sıkıntı. Bir de Fenerbahçe deplasmanında bu yaşanınca sıkıntı daha da büyüyor. Ama kırmızı sonrası görüntüye göre 11'e 10 değil de sanki 11'e 9 bir maç oynandı. Fenerbahçe sahaya ne kadar iyi yerleştiyse, Trabzonspor da o kadar kötü yerleşti.



Fatih Tekke'nin ekibinin 10 kişiyken bile daha doğru bir planı ve oyunu olabilirdi. Bu şartlarda yenilgi için Fatih hocayı asla eleştirmem ancak Trabzonspor'un bu kadar etkisiz kalması eleştirilecek bir konudur.



Tedesco'lu Fenerbahçe'nin rakibine kurduğu baskı, kaybedilen toplar sonrası verilen reaksiyon gelecek için olumlu sinyal. Ancak bu oyunu, 11'e 11 bir maçta görmek daha doğru sonuçlar verecektir.