Onur Özkan

Tam anlamıyla bir Şampiyonlar Ligi maçı oynandı dün gece… Mourinho çok eleştirilen Göztepe maçının 11'inde sadece 1 değişiklik yaparak ana referans noktasının Feyenoord rövanşı olduğunu gösterdi. Bruno Lage ise iki Nice maçında kullandığı iki 9'lu sistemi değiştirip merkezde artı 1 oyuncu kullanarak aslında Fenerbahçe'den çekindiğinin sinyalini verdi. İki takım da savunmasını 1 dakika bile riske atmadı. Dakikalar 72 olduğunda maçtaki toplam gol beklentisi ancak 0.5 ediyordu.

Mourinho rakibin hücum tehditlerini ve pas organizasyonunu düşünerek Feyenoord maçına göre baskı alanını geriye çekti. Bu son derece anlaşılır bir düşünceydi.

Maç öncesinde "Rövanş yokmuş gibi oynayacağız" dedi ama 1. dakikadan 90. dakikaya kadar Estadio Da Luz'daki oyunu da düşünerek bir plan yapmıştı Mourinho. Ki bence doğru olan buydu.

ELEYEBİLECEĞİNİ GÖRDÜ

Geçen sezon Kadıköy'deki Rangers maçında rövanş unutularak yapılan büyük hatalar tura ve çeyrek finale mal olmuştu. Mourinho'nun bu kez sözünü tutmaması işimize yaradı! Fenerbahçe savunmada ne kadar dikkatli ve disiplinliyse hücumda da o kadar etkisiz kaldı.

Hem oyuncu profillerinin set oyununda yaşattığı sıkıntılar hem de Benfica'nın başarılı savunma organizasyonu karşısında üretmekte çok zorlandık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra ciddi bir süre vardı. Bence daha fazla risk alıp bu süreyi değerlendirmek gerekiyordu. Sonuç olarak Fenerbahçe umutlarını Lizbon'a taşıdı. Ve Benfica'nın asla elenmeyecek bir takım olmadığını da anladı.