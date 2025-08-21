PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İyi ki sözünü tutmadı

İyi ki sözünü tutmadı

Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 21 Ağustos 2025

Tam anlamıyla bir Şampiyonlar Ligi maçı oynandı dün gece… Mourinho çok eleştirilen Göztepe maçının 11'inde sadece 1 değişiklik yaparak ana referans noktasının Feyenoord rövanşı olduğunu gösterdi. Bruno Lage ise iki Nice maçında kullandığı iki 9'lu sistemi değiştirip merkezde artı 1 oyuncu kullanarak aslında Fenerbahçe'den çekindiğinin sinyalini verdi. İki takım da savunmasını 1 dakika bile riske atmadı. Dakikalar 72 olduğunda maçtaki toplam gol beklentisi ancak 0.5 ediyordu.

Mourinho rakibin hücum tehditlerini ve pas organizasyonunu düşünerek Feyenoord maçına göre baskı alanını geriye çekti. Bu son derece anlaşılır bir düşünceydi.

Maç öncesinde "Rövanş yokmuş gibi oynayacağız" dedi ama 1. dakikadan 90. dakikaya kadar Estadio Da Luz'daki oyunu da düşünerek bir plan yapmıştı Mourinho. Ki bence doğru olan buydu.

ELEYEBİLECEĞİNİ GÖRDÜ
Geçen sezon Kadıköy'deki Rangers maçında rövanş unutularak yapılan büyük hatalar tura ve çeyrek finale mal olmuştu. Mourinho'nun bu kez sözünü tutmaması işimize yaradı! Fenerbahçe savunmada ne kadar dikkatli ve disiplinliyse hücumda da o kadar etkisiz kaldı.

Hem oyuncu profillerinin set oyununda yaşattığı sıkıntılar hem de Benfica'nın başarılı savunma organizasyonu karşısında üretmekte çok zorlandık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra ciddi bir süre vardı. Bence daha fazla risk alıp bu süreyi değerlendirmek gerekiyordu. Sonuç olarak Fenerbahçe umutlarını Lizbon'a taşıdı. Ve Benfica'nın asla elenmeyecek bir takım olmadığını da anladı.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Efsanelere saygı gecesi 31 Mayıs 2025, Cumartesi 40 yıllık bir hikaye! 20 Mayıs 2025, Salı Artık sıra Avrupa’da 19 Mayıs 2025, Pazartesi Uzmanlık alanı kupa almak 15 Mayıs 2025, Perşembe
Tuzla’da semt pazarında kavga: Döner bıçaklı saldırı! 1 yaralı
Tuzla’da semt pazarında kavga: Döner bıçaklı saldırı! 1 yaralı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Planlar değişti
Aslan'dan Fener'e dev çalım! Planlar değişti
Kader maçı Portekiz’de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Kader maçı Portekiz'de!
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş’tan 4 yıldız transferi
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi
CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun
CHP'li oğul Böcek tutuklandı