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Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

15 Ocak 2024, Pazartesi

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Sezonun en kötüsü!

TRABZONSPOR, Antalyaspor deplasmanına son 5 maçının 4'ünü kazanarak gitmişti. Buna rağmen 90 dakika öncesi taraftarların ciddi endişeleri vardı. Bunun sebebi Gaziantep deplasmanı dışında futbol adına kimsenin tatmin olmamasıydı. Antalyaspor önünde 2. dakikada gelen güzel gol aslında güçlü oyun için iyi bir fırsattı. Ancak uzatmalarla beraber yaklaşık 100 dakika, Trabzonsporlular için tam anlamıyla ıstıraba dönüştü. Belki de sezonun en kötü oyununa rağmen Antalya'dan 1 puanla dönmek, tartışmasız bir kazançtır.
Trabzonspor kadrosunun ciddi yapısal sorunları var. Örneğin Berat ve Mendy beraber oynadığında ciddi savunma katkısı veriyor. Ancak bu ikili ne pasla ne de topla takımı ileriye taşıyamıyor.
Visca, Fountas ve Enis üçlüsü topu ileride tutamıyor. Bu da takımın sete yerleşmesini engelliyor.
Dün golde hata yapmalarına rağmen Benkovic ve Baniya ikilisi çok iyi maç çıkarmasa, Trabzonspor'un bu 1 puanı alması da mümkün değildi. Abdullah Avcı'nın işi gerçekten zor. Hoca kadronun kısa vadede çözülemeyecek sorunları nedeniyle tamamen skor odaklı yaklaşıyor olaya. Ancak dün maç boyunca sadece 3'ü isabetli 4 şut çekilmesi, 225 başarılı pas yapılabilmesi ve topla sadece yüzde 35 oynanması bir büyük takımın asla kabul edemeyeceği rakamlar.

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