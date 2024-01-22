Onur Özkan

FUTBOL çok ilginç bir oyun. Zaten bu yüzden milyonları peşinden sürüklüyor.

Bir yanda sezon başından bu yana sürekli alkışladığımız, övdüğümüz Fenerbahçe… Diğer yanda ise hem saha içi hem aha dışında eleştirdiğimiz ve futbolunu beğenmediğimiz Galatasaray… Ancak Okan Buruk ve ekibi dün gece itibariyle, yaptığımız tüm yorumları (ben de dahil) ve analizleri, yazdığımız tüm yazıları tam anlamıyla taca çıkardı. Şu anda 'uçan' Fenerbahçe ve 'kötü' Galatasaray ligin zirvesinde puan puana… Sarı-Kırmızılı takımın son iki sezonda Buruk'la beraber yakaladığı iki kimlik var. Birincisi; kazanma alışkanlığı. Kötü oynadıklarında, üretken olamadıklarında ya da formsuz olduklarında bile bir şekilde sonuca gidiyorlar.

İkincisi ise büyük maçların takımı olma.

Buruk yönetimde sadece 1 derbi yenilgisi olan bir takımdan bahsediyoruz.

Galatasaray dün yine mükemmele yakın bir maç önü hazırlığı ve sahada çok iyi işleyen bir planla 3 puana ulaştı. Galatasaray'ın uzun zamandır böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Artık zirvede puanlar eşit ancak psikolojik olarak Buruk'un ekibinin bu galibiyetle bir adım öne geçtiğini düşünüyorum.



"Artık zirvede puanlar eşit ancak psikolojik olarak Okan Buruk'un ekibinin bu galibiyetle bir adım öne geçtiğini düşünüyorum."