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Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

13 Kasım 2023, Pazartesi

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Mesafeler uzayınca

BİR takımın evinde aldığı yenilgi sonrası en kötü senaryolardan birisi Adana Demirspor deplasmanına çıkmasıdır herhalde. Eksiklerin yokluğunu da derinden hisseden Fenerbahçe'nin dün vereceği reaksiyon bu anlamda son derece önemliydi. Santrayla beraber rakip savunmaya sert bir baskı uygulayan, sürekli denemelerle Ertaç'ı zorlayan bir Fenerbahçe izledik. İsmail Kartal'ın ekibi ciddi kale öne tehlikeleri oluşturduğu gibi rakibin en büyük silahı olan geçişlere de hiç müsaade etmedi.
Ancak istenen gol gelmedi.
İkinci yarıya daha agresif başlayan Adana Demirspor oyuna dengeyi getirdi. 50'den sonra ise Djiku-Becao ikilisinin yokluğunun yarattığını en önemli sorun baş gösterdi. Fenerbahçe, Samet- Oosterwolde ile savunmayı öne çıkaramayınca mesafeler uzadı.
Oyun koş-koşa dönünce Szymanski, Tadic ve Dzeko konfor alanlarından iyice uzaklaştı. Bu da ciddi anlamda yorgunluklara yol açtı.
Bu yorgunluk son vuruşlarda ve paslarda da net şekilde etkisini gösterdi. Bir de orta alanda, oyunun iki yönünü mükemmel oynayan Fred olmayınca, savunma ve hücum hattı arasında ciddi kopmalar ortaya çıktı.

Samet-Oosterwolde ile savunmayı öne çıkaramayınca mesafeler uzadı. zymanski, Tadic ve Dzeko konfor alanlarından iyice uzaklaştı.

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