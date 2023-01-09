Kusursuz plan

DEPLASMANDA bir derbi zaferi yaşamak istiyorsanız kusursuz bir planınız olmalı. Jorge Jesus'un yapacağı bazı tercih yanlışlarını saha ve seyirci avantajıyla tolore etme şansı vardı. Ancak Okan Buruk'un kesinlikle hata yapmaması gerekiyordu. Derbi için taktik ve oyuncu tercihleriniz, bazen sadece o maça özel olmalı. İşte Buruk'un yaptığı da buydu.

Elinde Gomis ve Icardi varken Barış Alper'i 11'e almak hem çok cesur hem de çok akıllıcaydı. "Fenerbahçe'nin en büyük zaafı ne?" diye sorsanız herhalde sokaktaki 10 kişinin 8'i "Savunma arkasındaki boşluklar" derdi. Galatasaray bu boşlukları mükemmel kullandı. Belki son pas ve şut tercihleri vasatın altındaydı ama plan çok doğru işledi.

Sarı-Kırmızılılar sürekli koşturup yordu rakibini ve Fenerbahçe'nin çok kısa sekanslar dışında istenen tempoya çıkmasına hiç izin vermedi. İkinci gol de yine bir savunma arkası koşusuyla geldi. Icardi perdeyi kapattı ve Galatasaray müthiş bir zafer elde etti. Zaferin bir numaralı mimarı, maç öncesi hazırlığı ve oyuna dokunuşları ile Okan Buruk'tur.

Abdülkerim, Oliveira, Boey, Kerem, Barış ve Berkan da sahanın en iyileriydi.

F.Bahçe'de Ferdi'nin müthiş mücadelesine yazık oldu. Artık ligde ipler tamamen Sarı-Kırmızılılar'ın elinde. Önündeki 10 maçın 7'sini Nef Stadı'nda oynayacak olan Galatasaray farkı daha da açabilir.