BÜYÜK maçlarda psikoloji, taktik ve tekniğin önüne geçer. Ancak dün ilk yarıda Trabzonspor'da duygular adeta maçın önüne geçti. Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde sahaya çıkmak ve "Kaybedersek lig bizim için biter" duygusunun sürekli zihinleri kemirmesi ortaya son derece çekingen ve gergin bir takım çıkardı.
Fenerbahçe cephesinde de futbol adına konuşulacak çok olumlu şeyler yoktu. King'in Henry'yi kıskandıracak güzellikteki plasesi dışında Trabzonspor kalesine fazla yaklaşamadı Jesus'un ekibi.
Maçtaki görüntü, büyük bir hata olmadığı sürece tabeladaki 0-0'ın değişmeyeceğiydi.
Ve 57. dakikada o hata geldi. Crespo'nun kırmızısı, tartışmasız maçın kader anı oldu.
4 dakika sonra gelen golle de Trabzonspor hem skoru hem psikolojik üstünlüğü eline aldı. Kalan bölümde sakin kalıp akıllı oynayan Avcı'nın ekibi için bu galibiyet tartışmasız 3 puandan çok fazlası. Trabzonspor bu sezon bir başarı hikayesi yazacaksa, mayıs sonunda mutlaka bu galibiyetin altı kırmızı kalemle çizilecektir. Şunu net olarak söyleyebiliriz ki, son şampiyon artık çok ciddi bir şekilde yarışın içinde. Fenerbahçe için yenilgide kırmızı kartın payı büyüktü ancak 11'e 11'ken de fazla bir şey üretemediler. Şimdi Jesus'un ekibinin önünde zor bir fikstür ve belki de bugün liderliği kaybetme tehlikesi var. Fenerbahçe'nin bu noktada vereceği reaksiyon, sezonun kaderini belirleyebilir.
Kader anı ve zafer
BÜYÜK maçlarda psikoloji, taktik ve tekniğin önüne geçer. Ancak dün ilk yarıda Trabzonspor'da duygular adeta maçın önüne geçti. Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde sahaya çıkmak ve "Kaybedersek lig bizim için biter" duygusunun sürekli zihinleri kemirmesi ortaya son derece çekingen ve gergin bir takım çıkardı.
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