Aman bu hataya düşmeyin!

KEREM Aktürkoğlu belki de film senaryosunda bile bizlere abartı gelebilecek bir başarı hikayesi yazdı. 3. Lig'den gelip sadece 1 yılda hem Galatasaray hem de Milli Takım'ın yıldızı oldu.







2 Eylül 2020'de ilk imzayı attığında Kerem'in maaşı 850 bin liraydı. Yönetim 2 Aralık 2021'de, sahadaki müthiş performansın hakkını verdi.

Ve çok doğru bir hamle yaparak maaşı 10 milyon lira seviyesine çekti. Buraya kadar her şey çok güzel.

Ancak son dönemde yine herkesin dilinde Kerem'in maaşı ve zam iddiaları var.

Peki neden? Daha 1 yıl önce 10 kattan fazla zam yaptığın bir futbolcunun sözleşmesi niye hala gündemde? Eğer yönetim her performans artışında futbolculara zam yapacaksa akılları şu soru gelir:

Kötü oynayan futbolcunun da maaşını düşürecek misiniz?

Buradan Galatasaray yönetimine sesleniyorum.

Kerem'e yeniden zam yapmak çok büyük bir hatadır.

Bundan sonra performansı artan her futbolcu, yeni sözleşme isteğiyle kapınızı çalarsa ne yapacaksınız?

Yönetimin kafasındaki düşünceyi az-çok tahmin ediyorum. Sezon başında Abdülkerim Bardakcı transferiyle bozulan maaş dengesini, daha büyük bir hata yaparak düzeltmeye çalışıyorlar. Ancak umarım bu yoldan dönülür.

Yoksa yönetimin ileride başı fazlasıyla ağrıyacak. Benden söylemesi.