Fatih Terim'in sessizliği!

OKAN Buruk-Galatasaray birlikteliği 4 ayı geride bıraktı.

Peki, camianın önemli bir ismi olan Okan hoca 'teknik direktör' kimliğiyle kendini kabul ettirebildi mi? Şu anda bu soruya 'evet' yanıtını veremiyoruz.

Hem oynanan futbol hem de saha sonuçları beklentileri karşılamayınca, daha önce birçok kez şahit olduğumuz bir senaryo Okan hoca için de yavaş yavaş yazılmaya başlandı. Özellikle Kayserispor yenilgisinden bu yana sosyal medyada Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesine yönelik kampanyalar hız kazandı.

Okan Buruk zaten oturduğu koltuğun ağırlığından dolayı üzerinde büyük bir baskı hissederken, bir de Terim'in gölgesi zor olan işleri daha da sıkıntılı hale getiriyor.

Fatih Terim, Galatasaray kulübünün yaşayan efsanesi.

Aynı zamanda da divan kurulu üyesi. Kendisinin şu anda Galatasaray'a teknik adam olarak dönmek gibi bir isteği olduğuna inanmıyorum.

Zaten 13 Ocak tarihinde yaptığı 'son imzam' paylaşımı da bunun ispatı.

Ancak Fatih hocanın sessizliği, normal olarak farklı senaryoları akıllara getiriyor.

5. dönem için hayalleri, arzusu olduğuna yönelik algılara neden oluyor. İşte tam bu noktada Fatih Terim'e büyük bir görev düşüyor. Hoca çıksa ve Okan Buruk'un arkasında birlik olması için tüm camiaya çağrı yapsa, kötü mü olur? "Benim Galatasaray'a artık teknik adam olmak gibi bir isteğim, hedefim yok" dese Okan hoca üzerindeki baskılar ve çatlak sesler azalmaz mı? Kaldı ki böyle bir hareket, Fatih Terim'in de büyüklüğüne büyüklük katar.



BEŞİKTAŞ'IN KAYBOLAN 324 GÜNÜ!

TARİH 9 Aralık 2021… Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı. Hafızamızı biraz zorlayalım ve o dönem konuşulanları hatırlayalım. Taraftarların, kamuoyunun çok büyük kısmı Şenol Güneş'in geri dönmesini istiyordu.

Hatta Başkan Çebi'nin de gönlü Şenol hocadaydı, net şekilde.

Ancak Başkan, çok güvendiği bazı isimlerin etkisiyle farklı yollara girmeyi seçti. Önce, değerli bir futbol adamı olmasına rağmen, bu seviye için yeterli tecrübesi bulunmayan Önder Karaveli'ye gidildi.

Ardından da takım, futbola bakışı, Beşiktaş'ın tüm geleneklerine ters olan Ismael'e emanet edildi. Sergen Yalçın'ın gidip Şenol Güneş'in geri dönüşü arasında tam 324 gün var. Beşiktaş'ın doğruyu bulması için boşa geçen neredeyse 1 yıl. Hem sportif hem ekonomik kayıplar cabası.

Bazen en doğru seçenek, size en yakın olandır. Tabi görmeyi bilene!



BATSHUAYİ'NİN SIRRI NE?

DOĞRU zamanda doğru yerde olmak… Bir forvet oyuncusu için en önemli özelliklerden birisidir. Ancak 'doğru yer' denince her zaman akıllara 16.5 metrelik ceza sahası gelmemeli.

Bazı golcüler menekşe gibidir; her mevsimde, her toprakta açar. Bazıları ise hep doğru havayı, doğru ortamı, doğru toprağı arar. Beşiktaş'ta adı 'gol kaçırma kralı'na çıkan Batshuayi ne oldu da Fenerbahçe'de bitiricilik uzmanına dönüştü?

Aradan geçen 3-4 aylık süreçte topa doğru vurmayı mı öğrendi?

Ya da gece gündüz, deli gibi son vuruş mu çalıştı? Tabii ki hayır. Sadece, Beşiktaş'ta tüm gol yükünü sırtlanan bir forvetken, Fenerbahçe'de sistemin bir parçası haline dönüştü.

Batshuayi artık gol kaçırdığında tribünlere dönüp bakmıyor. Çünkü biliyor ki tüm bütün yük omzunda değil. Jesus'un verdiği rol, onu hem mental hem de performans olarak zirveye çıkardı. Yani doğru toprağı, havayı buldu.