BİZ sürekli futbolu konuşmayı, sadece saha içinde kalmayı istedikçe her seferinde birileri çıkıyor ve buna engel oluyor. Maç öncesi notlar alıyorum, maç başlıyor kafamda oyunla ilgili yazacaklarımı planlıyorum.
Sistem, diziliş, iki hocanın hamlelerini gözlemliyorum.
Ancak futbolun aktörü olması gerekirken, sanki bir tiyatronun aktörü olmaya soyunan birileri her şeyin önüne geçiyor.
KAFADA PLAN VAR
Bunu sadece Abdülkerim'e faul olduğu bile tartışılacak bir pozisyonda çıkan ikinci sarı kart için söylemiyorum.
Santra ile beraber maçın her anında, her dakikasında sanki kafasındaki bir planı sahnelemeye çalışan birisini gördük.
Yazık değil mi iki takımın mücadelesine?
Yazık değil mi evine gece yarısı gidecek olan o taraftara? Kimse çıkıp da dur demeyecek mi buna?
Başlıkta da dediğim gibi bu bir futbol yazısı olacaktı.
Ancak ismindeki kelime sayısı kadar bile sahada doğru yaptığı iş olmayan birisi buna engel oldu.
Herkesten özür diliyorum!
Faul bile tartışılır
İki takıma yazık değil mi?
Bu bir futbol yazısı olacaktı!
BİZ sürekli futbolu konuşmayı, sadece saha içinde kalmayı istedikçe her seferinde birileri çıkıyor ve buna engel oluyor. Maç öncesi notlar alıyorum, maç başlıyor kafamda oyunla ilgili yazacaklarımı planlıyorum.
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