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Kazanmak önemliydi

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarihi 8 Ocak 2025

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BEŞİKTAŞ, ilk yarıda istediği oyunu sergilemekte zorlansa da kupaya galibiyetle başlamayı başardı. Siyah- Beyazlı takım ilk yarıda istediği atakları geliştiremedi. Hücumda üretken olmayan bir Beşiktaş izledik. Rafa Silva'nın kalitesini konuşturduğu golle öne geçmeyi başardılar. Sivasspor da ilk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlandı. İlk yarıda sadece Masuaku'nun kanadından buldukları net bir pozisyon vardı. İkinci yarıda oyunu daha çok geride kabul eden ve uzun toplarla çıkmaya çalışan bir Beşiktaş izledik. Serdar Topraktepe'nin oyuncu değişikliklerinde geç kalmasının da bunda payı olduğunu düşünüyorum. Maçın geneline baktığımızda Beşiktaş'ın üretkenlik anlamında çok zorlandığı ve kötü oynadığı bir maçta kazanması moral adına önemliydi.
Mert Günok ta alınan galibiyette başroldeydi.

Başkan Serdal Adalı'nın bir an önce yeni teknik adamı belirlemesi gerekiyor. Serdar Topraktepe idare etmeye çalışıyor ancak Siyah-Beyazlılar'a gerçek bir hoca şart. Beşiktaş'ın yeni gelecek teknik adamla bir oyun kimliği kazanması ve yapılacak transferlerle birlikte yeniden ayağa kalkması gerekiyor.

"Beşiktaş'ta başkan Adalı'nın bir an önce yeni teknik adamı belirlemesi lazım. Topraktepe ile devam edilemez"

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