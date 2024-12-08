Oktay DERELİOĞLU

MAÇTAN önceki genel kanı Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı çok rahat yeneceği şeklindeydi. Öyle ya ligde son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Siyah-Beyazlılar'ın mevcut şartlarda Fenerbahçe önünde tutunması çok zordu. Savunmada Paulista ve Uduokhai gibi iki önemli oyuncunun olmaması, açılan puan farkı ve yönetimdeki otorite eksikliği gibi faktörler Beşiktaş'ın bu maçtaki en büyük handikapları olarak görünüyordu.

Tabii derbilerin havası başkadır.

Durumlar ve pozisyonlar saha içinde değişiyor. Maçtan önce favori olan Fenerbahçe derbide etkili değildi. İkinci yarıda Dzeko'nun net bir pozisyonu var. Mükemmel bir maç olduğunu söyleyemeyiz. Mourinho'nun Maximin'le başlaması hataydı.

Onun yanı sıra derin bir kadroya sahip olmayan Beşiktaş bu maçta rakibi karşısında iyi bir direnç gösterdi.

Ve ardından gelen golle Siyah- Beyazlılar altın değerinde bir 3 puan kazandı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada atan Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisini sonlandırdı...



"Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde müthiş bir direnç gösterdi. Gelen golle altın değerinde 3 puanı Siyah-Beyazlılar kaptı."