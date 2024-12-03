Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ çok ilginç bir sezon yaşıyor. Son 3 sezondur kasım ve aralık aylarında maalesef havlu atıyor. Beşiktaş taraftarı artık nöbetçi hocadan da sıkıldı. Her dönemin farklı bir hocası, her yönetimin farklı bir hocası olduğu zaman bilin ki takımda problem ve kaos vardır. Bu da Beşiktaş adına sıkıntı. Kötü nöbetçi hoca kavramından bir an önce kurtulması gereken bir durumda Beşiktaş takımı. Bu maçı yorumlamak öyle enteresan ki, oyuncuların hemen hemen hepsinin ayakları geri geri gidiyordur. Oynamak istemiyorlardır! Hatay bu ligde küme düşme adaylarından. Onun karşısında bile üstünlük sağlayamıyorlar. Kadro değeri, kadro kalitesi değerlendirmeye bile alınamaz bir durum var Beşiktaş'ın. Bir an önce toparlanması gerek. Nasıl toparlanacak, nasıl düzelecek inanın ben de bilmiyorum.

Ama şunu biliyorum ki Beşiktaş'ı iyi yönetmiyorlar. Özellikle Süleyman Seba'dan sonra iyi yönetmiyorlar Beşiktaş'ı.

Hep aşağıya hep aşağıya gidiyor. Beşiktaş büyük bir camiadır.

Büyük bir kulüptür.

Büyüklüğünden de hiçbir şey kaybetmez Ama kulüp emin ellerde olmak zorunda. Maalesef kötü ellerde Beşiktaş. İlk dörtten bile havlu atan bir Beşiktaş var karşımızda. O yüzden hep birlikte bekleyip göreceğiz. Maç için söylenecek çok şey yok. Çok değişik duygularla sahaya çıkan bir futbolcu grubu var.



"Bu kötü seçimler de sahada olumsuz sonuçları getiriyor.

Beşiktaş'ın nöbetçi hoca kavramından bir an önce kurtulması gerekiyor. Takm Hatayspor'a bile üstünlük sağlayamadı."