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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 25 Kasım 2024

Kartal için lig bitmiştir

SON 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş için milli aradan sonra oynanacak olan Göztepe maçı son derece önemliydi. Zirvenin oldukça gerisine düşen Kartal'ın geçen sezonki işkenceyi yaşamaması için bu maçı kazanmaktan başka bir çaresi yoktu. Aksi bir sonuçta zaten Kafdağı'nın arkasında olan şampiyonluk ümitleri daha da imkansız bir duruma dönüşecekti.
Ancak karşılarında ligin çetin cevizi olan Göztepe vardı.
Van Bronckhorst hiç denemediği şekilde maça üçlü defansla çıktı.
Bu sistemi oynamak için iyi bir antrenman denemesi geçirmen gerekir. Sende o tip oyuncular yok. Göztepe maç boyunca önde baskı yaptı. 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu domine eden taraf oldu. Göztepe önünde alınan mağlubiyet lige havlu atmak anlamını taşır.
Beşiktaş camiası bunu hak etmiyor.
Kadro mühendisliği ve hocanın hamleleri yetersiz.
Sahada Semih ve Rafa dışında takıma katkı yapan oyuncu yok. Beşiktaş maçı çevirmek için hiçbir hamle yapamadı. Hollandalı hocanın neden maçı kulübede seyirci gibi izliyor bunu anlamak mümkün değil. Son 5 maçta 11 puan kaybeden Beşiktaş için şampiyonluk artık hayaldir.

"Göztepe maç boyunca önde baskı yaptı.
Hollandalı hoca hiçbir önlem almayarak maçı kulübede izledi.
Olan taraftara oluyor."

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