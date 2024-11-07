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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 7 Kasım 2024

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Kötü oyun iyi sonuç

BEŞİKTAŞ maça çok kötü başladı ve kötü de götürdü.
Gol dakikasına kadar Malmö o kadar etkili bir oyun oynadı ki kendi beceriksizliği mi yoksa atmak mı istemedi anlamadım.
Entererasn pozisyonlar kaçırdılar.
Maçın gidişatına bakıldığında Beşiktaş'ın hiç beklenmeyen bir anda golü geldi. Rafa Silva ve Semih ile defans arkasına koşu yapan bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş sanki İsveç'te oynuyor, Malmö de İstanbul'da oynuyor gibiydi. Çok değişik bir maç izledik dün akşam.
Tabii, Beşiktaş'ın kazanması inanılmaz avantajlı bir duruma getirdi. Paulista'nın oynaması defans tandemini çok sağlam bir hale getirdi. İkinci yarının son bölümünü saymazsak Beşiktaş oynamadan kazandı diyebilirim.
Rakip takım orta saha hakimiyetini ve takım düzenini inanılmaz uyguladı. ve Allah'tan son dakikada gelen gole kadar beceriksizlerdi.
Semih bu sezon ilk golünü kaydetti.
Forvette oynadığı zaman ne kadar etkili olduğunu gösterdi.
Kanatta oynarken bu etkinliğini gösteremediğini düşünüyorum.
Muçi de etkili isimlerden biriydi. 2 maçlık yenilginin ardından gelen galibiyet takımı tekrar ateşleyecektir diye düşünüyorum.

"Beşiktaş ikinci yarının son bölümünü saymazsak oynamadan kazandı. Malmö gol yollarında çok beceriksiz kaldı."

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