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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 27 Eylül 2024

HABERİ
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Kadro seçimi çok yanlıştı

BEŞİKTAŞ, tempo olarak iyi başlamadı maça.
Giovanni van Bronckhorst'un kadro seçimi tamamen yanlıştı. Ciro Immobile neden kadroda yoktu mesela.
Hollandalı hocanın kadro seçimini anlamadım. Yanlış bir kadro tercihi vardı. Siyah-Beyazlı takımın oyun üstünlüğü de maça yansımadı. Çünkü ileri bölgede etkili futbolcular 11'de başlamamıştı.
Joao Mario'nun yedek başlaması da hücum anlamında Kartal'a tehdit oluşturdu. Nitekim bu dediklerim erken gelen golün habercisiydi. Kian Fitz- Jim'in şutu rakibi 31'de öne geçiren sayıydı. Oyunsal anlamda üstünlük zaten Ajax'ın elindeydi.
Mert Günok'un kurtarışları birçok golü de önledi. Beşiktaş'ta son haftalarda gözle görülür bir düşüş var. Bunu geçen hafta oynanan Eyüpspor maçında görmüştük.
Uzatmalarda gelen penaltı golü olmasa 3 puan alınamayacaktı.
İkinci yarı yenilen goller Hollanda'da maçın skorunu tayin etti. Zaten maçın başından sonucun bu olacağı belliydi. Hollandalı hocanın kararları tartışılacak bir durum. Sonuç olarak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına etkisiz oynayarak mağlubiyetle başladı.

"Beşiktaş'ta gözle görülür bir düşüş var. Bunu geçen hafta Süper Lig'de içerde Eyüpspor'la oynanan maçta görmüştük."

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