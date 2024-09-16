Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ maça biraz tutuk başladı. Bunun sebebi Trabzonspor'un hoca değişikliğine verdiği reaksiyon olarak düşünüyorum. Kırmızı kart ve yediği golden sonra müthiş bir toparlanma oldu.

Enfes paslaşmalarla müthiş bir gol geldi. Gedson attığı golle formunu sürdürdü ancak maçın kahramanı Uğurcan'ı 2. kez geçemediler. Yapılan hücum varyasyonları, gelişitirilen ataklar bir şekilde Uğurcan'dan döndü.

Uğurcan Çakır yerine bugün başka bir kaleci olsaydı maç çok farklı bir sonuçla bitebilirdi.

Beşiktaş adına bir başarasızlık olduğunu söylemeliyim. 10 kişi kalan bir takıma karşı bu maç kazanılmalıydı. Beşiktaş 2 puan bıraktı. Bu sonuçla galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Fakat genele bakarsak ilerdeki Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile dörtlüsü gelecek adına Siyah-Beyazlılar için olumlu sinyaller vaadediyor.

Mario'nun da takıma alışmasıyla hücum dörtlüsünün daha etkili olacağını düşünüyorum.

Van Bronckhorst ile iyi bir oyun planı benimseyen Siyah-Beyazlılar'ın ilerleyen maçlarda daha rahat bir şekilde sonuca gideceğini düşünüyorum.



"Bugün kalede Uğurcan yerine başka bir kaleci olsaydı maç çok farklı bir sonuçla bitebilirdi.

Ancak yine de Beşiktaş kazanmalıydı."