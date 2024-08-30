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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 30 Ağustos 2024

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Formda bir Beşiktaş var

Beşiktaş evindeki rövanş maçına baskılı başladı.
Ve bu baskının sonucunu ilk yarıda bulduğu golle aldı. Atılan ilk golde müthiş bir organizasyon vardı. Ciro Immobile dönen topu çok iyi takip etti ve kalitesini gösterdi. Siyah- Beyazlılar aslında ilk yarıda çok da gol kaçırdı. Hollandalı hocanın öğrencileri maçta fişi ilk yarıda çekebilirdi.
Soyunma odasına skor avantajıyla girildi. Fakat; ikinci yarı yenilen şok gol geldi.
Ondan sonra kaliteli ayaklar devreye girdi. Gedson Fernandes, takımı rahatlatan golü attı.
Yeni transferler; Rafa Silva ve Ciro Immobile bir kez daha kalitesini gösterdi. Rashica'nın pasıyla topu alan Portekizli, karşı karşıya pozisyonda kalecinin üzerinden aşırtarak mükemmel bir gole imza attı. Bu golün ardından sahneye yeniden İtalyan yıldız çıktı.
Gedson, yanındaki Immobile'yi gördü.
Onun dar açıdan vuruşu ağlarla buluştu. Fırsatçılığını konuşturan Salih Uçan ise maçta son sözü söyledi. Farklı galibiyetle Beşiktaş maçı hak eden taraftı. İkinci maçta hoca ilk karşılaşmada yaptığı hatayı yapmadı.
Hak ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan formda bir Beşiktaş var.

"Farklı galibiyetle Beşiktaş maçı hak eden taraftı. İkinci maçta Hollandalı hoca ilk karşılaşmada yaptığı hatayı yapmadı."

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