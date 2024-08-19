Oktay DERELİOĞLU

TEKNİK direktör Giovanni van Bronckhorst takıma mükemmel bir dokunuş yaptı. Aslında hoca bu karşılaşmada büyük risk aldı. İlk 11'de sol bek pozisyonuna Emirhan Topçu ile çıkıldı. Siyah-Beyazlılar oyuna şok presle başladı. Belki kalelerinde gol gördüler ama; bunlardan ders çıkaracak bir takım kimliğinde Beşiktaş. Geri düştüğünde bile maçı çevirecek oyunculara sahip bir ekip var.



RAFA İNANILMAZ HIZLI

Bunların başında Rafa Silva geliyor. İnanılmaz bir sürat ve oyun zekasına sahip. Attığı golde rakibine bir anda fark attı. Ayrıca çok temiz bir gol vuruşu yaptı.

Semih, Svensson, Rashica bunlar takım adına çok değerli. Immobile bu bitiricilikle Süper Lig'de gol kralı olabilir. Nerede duracağını, ne zaman vuracağını mükemmel ayarlıyor.

Attığı ilk goldeki son vuruş birinci sınıftı.

Neticede Beşiktaş, ligin 2. haftasında da galip gelerek hak ettiği puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyet hocaya yazar. Takıma geç gelmesine rağmen çok iyi uyum sağladı.

Onu getiren yönetime de ayrı bir parantez açmak lazım. Beşiktaş felaket bir sezon sonrası olabilecek en iyi başlangıcı yaptı.

Herkesi tebrik ediyorum.