PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bambaşka bir Beşiktaş
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 19 Ağustos 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Bambaşka bir Beşiktaş

TEKNİK direktör Giovanni van Bronckhorst takıma mükemmel bir dokunuş yaptı. Aslında hoca bu karşılaşmada büyük risk aldı. İlk 11'de sol bek pozisyonuna Emirhan Topçu ile çıkıldı. Siyah-Beyazlılar oyuna şok presle başladı. Belki kalelerinde gol gördüler ama; bunlardan ders çıkaracak bir takım kimliğinde Beşiktaş. Geri düştüğünde bile maçı çevirecek oyunculara sahip bir ekip var.

RAFA İNANILMAZ HIZLI
Bunların başında Rafa Silva geliyor. İnanılmaz bir sürat ve oyun zekasına sahip. Attığı golde rakibine bir anda fark attı. Ayrıca çok temiz bir gol vuruşu yaptı.
Semih, Svensson, Rashica bunlar takım adına çok değerli. Immobile bu bitiricilikle Süper Lig'de gol kralı olabilir. Nerede duracağını, ne zaman vuracağını mükemmel ayarlıyor.
Attığı ilk goldeki son vuruş birinci sınıftı.
Neticede Beşiktaş, ligin 2. haftasında da galip gelerek hak ettiği puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyet hocaya yazar. Takıma geç gelmesine rağmen çok iyi uyum sağladı.
Onu getiren yönetime de ayrı bir parantez açmak lazım. Beşiktaş felaket bir sezon sonrası olabilecek en iyi başlangıcı yaptı.
Herkesi tebrik ediyorum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Büyük takım böyle olmalı 12 Ağustos 2024, Pazartesi Fenerbahçe ders çıkarmalı 11 Ağustos 2024, Pazar Maçın hakkı yenilgi değildi 07 Ağustos 2024, Çarşamba Gio dersine iyi çalışmış 04 Ağustos 2024, Pazar
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı! İbrahim Tatlıses dostuna böyle veda etti
Aydemir Akbaş'a veda
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler
Mehmetçik kuş gibi avladı!
ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt
van Bronckhorst'tan Mourinho'ya yanıt
Giovanni van Bronckhorst’tan Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklama: Ders alacağız
van Bronckhorst'tan galibiyet açıklaması
Vedat Muriqi dünya devini yaktı! Mallorca Real Madrid: 1-1 MAÇ SONUCU
Vedat Muriqi Real'i yaktı
SON DAKİKA