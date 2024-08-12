Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ'ın Galatasaray önünde 5-0'lık şovundan sonra lige nasıl bir başlangıç yapacağını herkes gibi bende çok merak ediyordum.

İlk yarı iki takım da kelimenin tam anlamıyla müthiş oynadı.

Samsunspor Beşiktaş önünde yenilmesine rağmen hazır ve diri bir takım görüntüsü verdi. Semih, Rafa Silva ve Immobile Siyah-Beyazlı takımın en etkili ismiydi. Beşiktaş'ın özellikle attığı 2. gol tek kelimeyle bir organizasyonun eseriydi. Paulista'nın kafa golü hakikaten harikaydı.

Samsunspor dün Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynasa inanın maçı kazanırdı. Beşiktaş ilk devre 2-0'ı bulduktan sonra ikinci yarı etkisiz bir görüntü verdi.

Samsunspor'un direğe çarpan topu bir kader anıydı. Karadeniz ekibi zaman zaman etkili ataklar da yaptı ancak son vuruşlarda istediklerini yapamadılar.

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli avantajlarından biri de takımın panik yapmadan rahat oynaması. Beşiktaş büyük takım modunda oynuyor. Sezonun ilk maçlarının kazanılması çok önemli. Sonuçta Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'u yenerek sezona 3 puanla başladı.

Bu galibiyet bu sezon Beşiktaş'ın büyük oynayacağını gösterdi.

"Beşiktaş büyük takım modunda oynuyor.

Özellikle Paulista'nın attığı 2.golün hazırlanışı tek kelimeyle mükemmeldi."