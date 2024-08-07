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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 7 Ağustos 2024

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Maçın hakkı yenilgi değildi

FENERBAHÇE için Lille ile oynanan maç çok büyük önem taşıyordu.
Her ne kadar bu maçın rövanşı olsa da yine ilk maçta alınan skorlar tur için her zaman çok büyük önem taşır. Fransız ekibi Lille maça sert ve etkili başladı.
Golü de bulduktan sonra daha da ataklarını artırdı. Bu dakikalarda Fenerbahçe savunmada boşluklar verdi ama Lille bunlardan yararlanmayı bir türlü başaramadı.
Eğer Lille ikinci golü bulsaydı Fenerbahçe panik yaşayabilirdi.
Mourinho'nun Krunic ısranını bir türlü anlamıyorum. Bosna Hersekli futbolcu bir türlü istenilen performansı veremiyor. Buna rağmen Portekizli hoca onda anlamsız bir şekilde ısrar ediyor.
Maximin net iki pozisyondan yararlanamadı.
Oysa bu oyuncudan çok daha büyük beklentiler var.
Takıma alıştıkça daha iyi olacaktır.
Fenerbahçe ikinci yarı çok daha iyi bir futbol oynadı.
Fenerbahçe daha takım olma yolunda giderek emin adımlarla ilerliyor.
İkinci yarı İrfan Can hamlesi çok yerinde oldu. Nitekim İrfan Can beraberlik golünü atarak hepimizi sevindirdi. Ancak yenen gol şok etkisi yaşattı. Bu yenilgiye rağmen Fenerbahçe Kadıköy'de bu turu geçecek güçte.


''Fenerbahçe Kadıköy'de oynanacak olan rövanş maçında taraftarıyla birlikte Lille'yi eler.
Bu yenilgi asla dünyanın sonu değil.''

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