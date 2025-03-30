SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sonuna kadar hak etti

Sonuna kadar hak etti

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 30 Mart 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

LİGDE üçüncülük dışında bir beklentisi olmayan Beşiktaş son iki maçını kaybettikten sonra bir anda yeni bir girdabın içine girmişti.

Bu nedenle G.Saray'la oynayacakları maç belki de kötü geçen sezonu biraz olsun affettirebilme açısından çok önemliydi. Ancak kağıt üzerinde
G.Saray hem kadro genişliği hem de güç olarak Beşiktaş'ın çok önündeydi.

Siyah-Beyazlı takımın bu maçı kazanması için taraftarı önünde farklı bir anlayışla sahaya çıkması ve bambaşka bir oyun sergilemesi kaçınılmazdı. Maçtan önceki genel tablo buydu. Maça gelince Beşiktaş çok iyi başladı. G.Saray'ı abluka haline aldılar resmen.

Rafa Silva gerçekten çok özel bir oyuncu. Ona eşlik edecek sahada sadece Fernandes vardı. Maçta rakibine oranla daha istekli Beşiktaş vardı.

Beşiktaş takımının böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Bu sahada F.Bahçe ve Trabzonspor'u yenerek bütün büyükleri dize getirdi. Maçın geneline bakarsak Beşiktaş hak eden taraftı. Çok zevkli oyun yoktu sahada. Okan hoca beraberliğe gelmiş. Mertens'le başlamalıydı. Solskjaer Immobile'yi oynatmayarak derbide doğru bir işe imza attı.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Büyük bir temizlik şart 16 Mart 2025, Pazar Büyük bir fırsat kaçtı 11 Mart 2025, Salı Skor güzel oyun vasat 02 Mart 2025, Pazar Hak ederek kazandı 22 Şubat 2025, Cumartesi
Yeni girişimlere küresel iş yapma kapısı aralanıyor!
Yeni girişimlere küresel iş yapma kapısı aralanıyor!
Çok yönlü iş yapmaya uygun dizüstü tasarımları vitrine çıktı!
Çok yönlü iş yapmaya uygun dizüstü tasarımları vitrine çıktı!
Eğitime yapay zeka tehdidi!
Eğitime yapay zeka tehdidi
Casper
Casper
Twitter X çöktü mü? 27 Mart 2025 giriş problemi ve kullanıcı şikayetleri
Twitter (X) çöktü mü? 27 Mart 2025 giriş problemi ve kullanıcı şikayetleri