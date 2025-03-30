Oktay DERELİOĞLU

LİGDE üçüncülük dışında bir beklentisi olmayan Beşiktaş son iki maçını kaybettikten sonra bir anda yeni bir girdabın içine girmişti.



Bu nedenle G.Saray'la oynayacakları maç belki de kötü geçen sezonu biraz olsun affettirebilme açısından çok önemliydi. Ancak kağıt üzerinde

G.Saray hem kadro genişliği hem de güç olarak Beşiktaş'ın çok önündeydi.



Siyah-Beyazlı takımın bu maçı kazanması için taraftarı önünde farklı bir anlayışla sahaya çıkması ve bambaşka bir oyun sergilemesi kaçınılmazdı. Maçtan önceki genel tablo buydu. Maça gelince Beşiktaş çok iyi başladı. G.Saray'ı abluka haline aldılar resmen.



Rafa Silva gerçekten çok özel bir oyuncu. Ona eşlik edecek sahada sadece Fernandes vardı. Maçta rakibine oranla daha istekli Beşiktaş vardı.



Beşiktaş takımının böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Bu sahada F.Bahçe ve Trabzonspor'u yenerek bütün büyükleri dize getirdi. Maçın geneline bakarsak Beşiktaş hak eden taraftı. Çok zevkli oyun yoktu sahada. Okan hoca beraberliğe gelmiş. Mertens'le başlamalıydı. Solskjaer Immobile'yi oynatmayarak derbide doğru bir işe imza attı.