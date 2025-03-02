Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ Solskjaer'in takımın başına gelmesiyle bambaşka bir kimliğe büründü. Ligde son 3 maçta kazanılan galibiyetin ardından Kayserispor karşısında herkesin Kartal'ın bu maçtan da sıyrılacağı görüşünü taşıyordu. Ancak Kayserispor da puan cetvelindeki yerine yakışmayan bir takım izlenimi veriyordu. Bu nedenle bu maçın kolay geçmeyeceği görüşünü taşıyanlardandım. Beşiktaş, Kayserispor karşısında maça etkili başladı. İlk 15 dakikada rakip kaleyi adeta abluka altına alan Siyah-Beyazlılar biraz şanssızlık biraz da beceriksizlik sonucu gol bulamayınca oyun dengeye geldi.

İlk devrenin son dakikalarında gelen gol takımı biraz olsun rahatlatarak stresi azalttı. Immobile'nin bu golde yaptığı asistte şıktı. Beşiktaş ikinci yarıya tutuk başladı ve gereksiz bir baskı yedi. 2. gol gelmediği takdirde her maç Beşiktaş için zor geçiyor.

Rafa Silva da dün eski görüntüsünden uzaktı. Portekizli biraz aksayınca takımda da düşüş oluyor. Beşiktaş dün kazanmasına rağmen özellikle Eyüpspor maçındaki performansından çok uzaktı. Bu inişli, çıkışlı performans kafaları karıştırıyor. Beşiktaş yine de üçüncülük anlamında önemli bir galibiyet aldı.



Beşiktaş, Eyüp maçındaki görüntüsünden uzaktı.

Rafa Silva durunca Beşiktaş'ın oyun temposu düşüyor.