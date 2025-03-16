SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Büyük bir temizlik şart

Büyük bir temizlik şart

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 16 Mart 2025

BEŞİKTAŞ'IN 4 maçlık galibiyet serisinin ardından Gaziantep FK'ya yenilmesi bir anda kara bulutların yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Oysa o maçta alınacak bir galibiyet daha büyük başarıların kapısını açacaktı. Beklenmedik bu frenin ardından Konyaspor gibi zor bir deplasmanda ne yapacaklarını herkes gibi ben de merakla bekliyordum. Maça gelince bir takım bu kadar ruhsuz ve duygusuz olamaz. Rakip 9 kişi kalıyor koca Beşiktaş pozisyon bile üretemiyor.
Beşiktaş'ta başkanlar değişti, teknik adamlar değişti ama sonuç hep aynı. Malzemecisinden masörüne, masöründen basın departmanına kadar büyük bir temizlik yapılmasından yanayım. Beşiktaş ancak böyle kurtulur. Solskjaer'in de büyük yanlışlıkları var. Tutturmuş bir Chamberlain hep onu oynatıyor.
Hocaya neredeyse plaket verilecek.
Takımın ayaklarına sanki pranga vurulmuş.
Beşiktaş'ta bahsettiğim temizlik olmazsa bu takımdan hiçbir şey olmaz. Bu arada kimse Galatasaray maçından bir şey beklemesin. Bu futbolla bu anlayışla Beşiktaş hiçbir şey yapamaz.
Son yıllarda bu kadar kötü bir takım görmedim. Taraftara yazık. Onlar bu sonuçları kesinlikle hak etmiyor.

"Beşiktaş'ta bir uğursuzluk var. Malzemecisinden masörüne kadar herkes değişmeli.
9 kişilik takımı yenemediler yazık."

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Büyük bir fırsat kaçtı 11 Mart 2025, Salı Skor güzel oyun vasat 02 Mart 2025, Pazar Hak ederek kazandı 22 Şubat 2025, Cumartesi Hak edilmiş bir galibiyet 16 Şubat 2025, Pazar
YAĞMUR SUYU KANALI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır
YAĞMUR SUYU KANALI YAPTIRILACAKTIR
Sibel Can’ın Miami kaçamağı! Kızına verdiği tatil pozları sosyal medyayı salladı!
Sibel Can’ın Miami kaçamağı
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın eşi Melis güzelliğiyle hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!
Güzeller güzeli eşi hayran bıraktı: Çok yakışıyorsunuz!
Bir Gece Masalı’na sürpriz karakterlerle yeni isimler dahil oldu!
Bir Gece Masalı’na yeni isimler dahil oldu!
Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay hayranlarını endişelendirdi: Kaburgası çatlak, belinde disk kayması olan...
Mine Tugay hayranlarını endişelendirdi