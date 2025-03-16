Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ'IN 4 maçlık galibiyet serisinin ardından Gaziantep FK'ya yenilmesi bir anda kara bulutların yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Oysa o maçta alınacak bir galibiyet daha büyük başarıların kapısını açacaktı. Beklenmedik bu frenin ardından Konyaspor gibi zor bir deplasmanda ne yapacaklarını herkes gibi ben de merakla bekliyordum. Maça gelince bir takım bu kadar ruhsuz ve duygusuz olamaz. Rakip 9 kişi kalıyor koca Beşiktaş pozisyon bile üretemiyor.

Beşiktaş'ta başkanlar değişti, teknik adamlar değişti ama sonuç hep aynı. Malzemecisinden masörüne, masöründen basın departmanına kadar büyük bir temizlik yapılmasından yanayım. Beşiktaş ancak böyle kurtulur. Solskjaer'in de büyük yanlışlıkları var. Tutturmuş bir Chamberlain hep onu oynatıyor.

Hocaya neredeyse plaket verilecek.

Takımın ayaklarına sanki pranga vurulmuş.

Beşiktaş'ta bahsettiğim temizlik olmazsa bu takımdan hiçbir şey olmaz. Bu arada kimse Galatasaray maçından bir şey beklemesin. Bu futbolla bu anlayışla Beşiktaş hiçbir şey yapamaz.

Son yıllarda bu kadar kötü bir takım görmedim. Taraftara yazık. Onlar bu sonuçları kesinlikle hak etmiyor.



"Beşiktaş'ta bir uğursuzluk var. Malzemecisinden masörüne kadar herkes değişmeli.

9 kişilik takımı yenemediler yazık."