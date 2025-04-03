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Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması! "İlgili şahıs"

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak sular durulmuyor. Sarı lacivertli ekip, sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk hakkında açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 22:47 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 22:49
Fenerbahçe’den Okan Buruk açıklaması! İlgili şahıs

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.

Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.

Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."

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