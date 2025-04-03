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Galatasaray'da prim müjdesi derbi zaferinin mutluluğunu katladı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, ezeli rakibini Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı kırmızılı futbolculara Başkan Dursun Özbek'ten prim müjdesi geldi.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 17:10 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 17:10
Galatasaray’da prim müjdesi derbi zaferinin mutluluğunu katladı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe karşısında elde edilen tarihi galibiyetin ardından futbolcularını Kemerburgaz Tesisleri'nde karşıladı. Cezası nedeniyle Ülker Stadyumu'nda yer alamayan Özbek, maç sonrasında oyuncularını tek tek tebrik ederek büyük sevinç yaşadı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Derbi öncesinde takıma özel prim sözü veren başkan, galibiyet sonrası bu sözünü tuttu. Kemerburgaz'da gerçekleşen buluşmada Dursun Özbek, galibiyet priminin tam 50 milyon TL (yaklaşık 1.2 milyon euro) olduğunu açıkladı.

Kaan Ayhan (İHA)Kaan Ayhan (İHA)

Galatasaraylı futbolcular, açıklanan primi büyük coşkuyla karşılarken, alkışlarla Dursun Özbek'e teşekkür etti. Bu anlamlı jest, takım içinde moral ve motivasyonu daha da artırdı.

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