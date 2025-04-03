Galatasaray’da prim müjdesi derbi zaferinin mutluluğunu katladı

Derbi öncesinde takıma özel prim sözü veren başkan, galibiyet sonrası bu sözünü tuttu. Kemerburgaz'da gerçekleşen buluşmada Dursun Özbek , galibiyet priminin tam 50 milyon TL (yaklaşık 1.2 milyon euro) olduğunu açıkladı.

Kaan Ayhan (İHA)

Galatasaraylı futbolcular, açıklanan primi büyük coşkuyla karşılarken, alkışlarla Dursun Özbek'e teşekkür etti. Bu anlamlı jest, takım içinde moral ve motivasyonu daha da artırdı.