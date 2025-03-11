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Büyük bir fırsat kaçtı

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarihi 11 Mart 2025

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BEŞİKTAŞ Solskjaer'in gelmesiyle bambaşka bir kimliğe büründü. Ligde son 4 maçta alınan galibiyet gerçekten çok önemliydi. Bu nedenle karşılaşmadan önce Kartal maçın mutlak favorisi görünümündeydi. Beşiktaş maça tutuk başladı. Özellikle ilk yarım saatte daha atak görünmelerine rağmen gol pozisyonu açısından etkili olamadılar. Sağ bekte görev yapan Tayyip yerini belki yadırgamadı ama Svensson kadar hücuma katkı yaptığı söylenemez.
Immobile'nin attığı penaltı golü Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını bir nebze olsa atmasını sağladı. Haftalardır gol atamayan Immobile bu golle moral buldu.
Beşiktaş için bir gerçeği söylemek gerekir. Bu takım 2. golü bulmadığı sürece her zaman stres yaşar.
Dün de bunu gördük. 2.yarı baskı yaparken beraberlik golünü yediler.
Rashica dün çok çalıştı ama nedense final paslarında beceriksizdi.
Chamberlain bir şeyler yapmaya çalışsa da yine yetersiz kaldı. Gedson Fernandes iyi niyetli olmasına rağmen kurtarıcı kimliğine bürünemedi.
Beşiktaş son dakikalarda yediği golle kendi evinde Gaziantep'e mağlup olurken üçüncülük yarışında çok büyük bir yara aldı ve taraftarını bu kez üzdü.

"Tayyip Svensson kadar katkı yapamadı.
Chamberlain yetersizdi.
Sonuçta Beşiktaş 3.'lük yarışında ağır darbe aldı."

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