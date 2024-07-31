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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 31 Temmuz 2024

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Kalite farkı ile turladı

FENERBAHÇE kendi sahasında Lugano ile oynadığı maça doğal olarak favori çıktı. İlk maçı 4-3 kazanan temsilcimiz, açıkçası Kadıköy'deki rövanşta özellikle ilk yarıda beklentilerin altında kaldı. Kadro kalitesi açısından Lugano, Fenerbahçe'ye yaklaşamaz. Ancak; futbolun sahada oynandığı gerçeğini özellikle ilk 45 dakikada gördük.
Mourinho, dünya futbolunda yeri olan bir teknik adam. Mevcut kadrodan alabileceği maksimum faydayı almayı hesaplıyor. Yeni sezonda kadroda olmasını beklemediğim Rade Krunic'e bile şans verdi. Ama Portekizli hoca da 45 dakika sabretti. İlk maçta da vasatı aşamamıştı. Mourinholu Fenerbahçe'nin ilk yarıda şut bile atamaması ilginçti. İkinci yarıda ise temsilcimiz adına çok şey değişti. Mourinho'nun müdahaleleri oyunu dengeledi.
Skor yapabilecek oyuncular henüz istenilen seviyede değil.
Ama ona rağmen turu geçecek golleri ürettiler.
Mert Hakan çok güzel bir asist yaptı. Dzeko, her an gol yapabilecek kapasitede olduğunu attığı golle gösterdi. İsmail fark yarattı.
Szymanski de 'Ben buradayım' dedi. Bu oyun Lille'e yeter mi?
Bilemem. Ancak; dünkü maçta kalite farkı kendini belli etti.

"İlk yarı beklentinin altındaydı. Mourinho, müdahale etti. Bu oyun Lille'e yeter mi?
Bilemem. Ama kalite farkı kendini belli etti"

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