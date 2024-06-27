Oktay DERELİOĞLU

MİLLİ Takımımız dün ideal 11'i ile sahaya çıktı. Arda ve Barış Alper'in yine yanlış pozisyonlarda oynadığını söyleyebilirim. Çekya'nın 20. dakikada gördüğü kırmızı karttan sonra oyun dengelendi. Ama buna rağmen ilk yarıda hiçbir pozisyona giremedik. Ne zamanki Barış'ı sağ kanada attık, ne zaman ki oyunu kenarlara açtık işte o zaman pozisyonlar ve golü de bulduk.



ÇOK PANİK YAPTIK

Mert Günok'un yumruklaması gereken bir pozisyonda yediğimiz golle maçı enterasan bir hale soktuk.

Sonrasında Çekya'nın gol aramak için hücuma çıktığı anlardan birinde Cenk Tosun maçı bitiren isim oldu. Montella'nın forvetsiz oyununu acilen düzeltmesi lazım. Zaten Cenk Tosun'un forvete, Barış Alper'in kanada geçmesinden sonra çok efektif oynadık.

Sonuca baktığımızda Montella'nın yanlış tercihleri ve sürekli 6 numaraları değiştirmesine rağmen gruptan çıkmayı başardık. Genele baktığımızda son 16 turuna zor olsa da kalmayı başardık. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor.

İyi bir performans sergilediler.

Hakan Çalhanoğlu da attığı golle kalitesini birkez daha gösterdi. Bu arada Gürcistan'ın da Portekiz'i mağlup ederek son 16'ya kalmasını kutlamak gerek.



"Rakip 10 kişiyken ilk yarıda varlık gösteremedik.

2. yarı etkiliydik.

Zor olsa da son 16 turuna kalmayı başardık."