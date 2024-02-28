Oktay DERELİOĞLU

FENERBAHÇE son lig maçını çok zor kazanmıştı.

Üç kulvarda yarışmanın verdiği yorgunluk ile ilk hedefin Süper Lig olmasıyla İsmail Kartal, rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı.

İlk yarıda oyunun mutlak hakimi Ankaragücü'ydü. Başkent ekibi kaleye 4'ü isabetli 10 şut atarken, Fenerbahçe 5 şutta sadece tek isabet yakaladı. Ankaragücü iki uzaktan şutla golleri bulurken, Fenerbahçeli futbolcular hiçbir önlem alamadı. Hatta ikinci gol öncesinde penaltı itirazında bulunan futbolcuların oyunu bırakması, Yunan oyuncu Chatzigiovannis'in 60 metre top sürerek bu şutu atması Sarı-Lacivertli takım adına eleştirilmesi gereken bir konuydu.

İkinci yarıda Fenerbahçe bastırdı ancak cılız ataklar gerçekleştirdi.

2-0'lık skorun üstüne yatan Ankaragücü, ilk yarıdaki performansıyla turu geçmeyi başardı. İsmail Kartal'ın oyuna müdahaleleri işe yaramadı. Sarı- Lacivertli takımın bu karşılaşmayı bir an evvel unutup ligdeki Hatayspor maçına hemen konsantre olması gerekiyor. Fenerbahçe son haftalarda çok formsuz. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.



"Ankaragücü'nün attığı iki golde de Fenerbahçeli oyuncular, bizler gibi şutları adeta seyretti.

Ankaragücü turu hak etti."